Россия подняла в воздух группу самолетов Ту-160 с аэродрома "Украинка": возможны запуски крылатых ракет

Россия, вероятно, готовится к очередному ракетному обстрелу Украины . В воздушном пространстве страны-агрессора находится как минимум один стратегический бомбардировщик Ту-160.

Видео дня

Кроме того, вражеская авиация в течение дня осуществляла передислокации между аэродромами в западной и восточной частях РФ. Также наблюдалась активность военно-транспортной авиации и тренировочные вылеты самолетов стратегической и дальней авиации. Об этом сообщает один из украинских мониторинговых каналов.

По информации другого мониторингового ресурса, Telegram-канала monitoring захід,среди возможных целей противника находятся объекты в западных областях Украины. Речь идет о Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях и областных центрах.

Что известно о подготовке к атаке

По состоянию на 20:00 в воздушном пространстве страны-агрессора находился как минимум один самолет Ту-160 , который взлетел с аэродрома "Украинка". Данные мониторинга указывают, что на первые пусковые рубежи самолеты могут выйти после 01:00.

Главные истории дня

По данным мониторинга, в течение дня российские самолеты стратегической авиации перемещались между различными аэродромами. Кроме того, фиксировалась повышенная активность военно-транспортных самолетов и учебные полеты самолетов СА/ДА.

Кроме того, существует вероятность боевого вылета российских истребителей МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в течение этой ночи. В таком случае сохраняется угроза применения аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Напомним, в ночь на 29 июля Россия совершила новую воздушную атаку на Украину. Противник задействовал 80 дронов различных типов.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате очередной атаки страны-агрессора России в акватории Черного моря 28 июля было поражено гражданское судно под флагом Либерии, которое находилось без экипажа и груза на рейде у Одессы. Причем этот корабль ранее уже дважды получал повреждения в результате российских атак.

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