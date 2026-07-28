Россия вновь атаковала гражданское судно вблизи Одессы: на борту вспыхнул пожар

В результате очередной атаки страны-агрессора России в акватории Чёрного моря 28 июля было поражено гражданское судно под флагом Либерии, которое находилось без экипажа и груза на рейде у Одессы. Причем это судно ранее уже дважды получало повреждения в результате российских атак.

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Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Олег Кипер. В настоящее время на судне зафиксировано задымление в районе ходовой рубки, уточняет Администрация морских портов Украины.

Удар по судну 28 июля

"Этот корабль ранее уже дважды получал повреждения в результате российских атак. Такие удары в очередной раз демонстрируют сознательное пренебрежение Россией нормами международного права и ее целенаправленные попытки сорвать работу украинского морского коридора", – отметил Олег Кипер и продемонстрировал фотографию с атакованным судном.

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Окончательные последствия атаки в настоящее время уточняются, добавил он.

В сети одесситы показали видео с поврежденным кораблем.

Что предшествовало

Всего двумя днями ранее, 26 июля, у побережья Одессы затонуло иностранное торговое судно GOLDEN LEO. Оно ходило под флагом Гвинеи-Бисау и было атаковано российскими войсками еще 19 июля.

Судно было повреждено при выходе из порта после загрузки украинской кукурузой. Враг нанес удар по кораблю крылатыми ракетами. В результате вражеского обстрела погибли девять членов экипажа и украинский лоцман.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черном море у побережья Одессы Россия дважды атаковала торговое судно под флагом Палау. Этот балкер перевозил почти 2,8 тысячи тонн кукурузы. Семерых членов экипажа и лоцмана удалось спасти, но двое моряков числятся пропавшими без вести.

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