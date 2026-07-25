Россия дважды атаковала гражданское судно вблизи Одесской области: двое моряков пропали без вести

В Чёрном море у побережья Одессы Россия дважды атаковала торговое судно под флагом Палау. Балкер перевозил почти 2,8 тысячи тонн кукурузы.

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Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры. В результате попаданий на борту возник пожар.

Что известно

По предварительной информации, семерых членов экипажа и лоцмана, который был гражданином Украины, удалось спасти. Двое моряков числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

"Это очередной сознательный удар по гражданской инфраструктуре и международному судоходству. Россия в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение нормами международного права, создавая угрозу безопасности судоходства, мировой торговле и продовольственной безопасности", – сообщают в пресс-службе ведомства.

Предыдущие атаки

Днем 19 июля российская оккупационная армия атаковала торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое вышло из порта после погрузки кукурузы. На борту находились 17 граждан Сирии и Индии, а также гражданин Украины – лоцман филиала "Дельта-лоцман" ГП "АМПУ".

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Кроме того, Россия атаковала три торговых судна в акватории Черного моря, вблизи Одессы. В результате удара погиб капитан одного из судов и еще двое моряков, трое получили ранения. Были атакованы суда под флагами Танзании и Либерии.

Также был поражён корабль под флагом Маршалловых островов, в результате чего была повреждена надстройка судна. В результате атаки погибли двое членов экипажа, на борту возник пожар.

Как сообщает OBOZ.UA, российская армия атаковала портовую инфраструктуру Одесской области. Из-за этого на пришвартованном коммерческом судне под флагом Республики Того, которое перевозило минеральные удобрения, вспыхнул пожар, в результате чего пять человек погибли, еще двенадцать членов экипажа получили ранения.

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