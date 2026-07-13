Враг нанес удар по коммерческому судну в Одесской области: погибли пять членов экипажа, есть пострадавшие

Оккупанты атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. В результате на пришвартованном коммерческом судне под флагом Республики Того, которое перевозило минеральные удобрения, вспыхнул пожар.

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В результате вражеской атаки погибли пять человек, ещё десять членов экипажа получили ранения. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Изначально было известно о трёх погибших членах экипажа и пяти раненых. Однако во время тушения пожара спасатели обнаружили тела ещё двух погибших.

"Этот удар является очередным актом террора со стороны страны-агрессора, направленным против продовольственной безопасности мира и гражданского судоходства. Виновные непременно будут привлечены к ответственности", — отметил Кипер.

Напомним, 11 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе, поразив объект гражданской инфраструктуры. В результате атаки погибли два человека, ещё пятеро получили ранения.

По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, сначала сообщалось об одном раненом, однако впоследствии число пострадавших возросло до пяти. Двое из них были госпитализированы.

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Также оккупанты атаковали юг Одесской области. В результате удараповреждены поликлиника, как минимум три частных дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA,армия России в ночь на 13июля нанесла авиаудар по Запорожью. Попадание пришлось на жилой многоэтажный дом, вспыхнул пожар.

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