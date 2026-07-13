Оккупанты нанесли удар по Запорожью: есть повреждения, среди пострадавших – 15-летний подросток. Фото, видео

Армия России в ночь на 13 июля нанесла авиаудар по Запорожью. Поражение пришлось на жилой многоэтажный дом, вспыхнул пожар.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров. В результате атаки пострадали шесть человек, в том числе 15-летний подросток.

"Повреждены фасады, окна, балконы, крыши домов, а также автомобили. Произошел пожар, который сейчас ликвидируют. Пострадала и одна из больниц. Там выбило окна" – заявил Федоров.

Также, по словам главы ОГА, пострадали две женщины в возрасте 73 и 32 лет. Обе они госпитализированы.

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Ранее сообщалось, что днем 11 июля российские захватчики устроили массированную атаку на Одессу. По областному центру враг нанес ракетный удар: разрушениям подвергся объект гражданской инфраструктуры.

Кроме того, в субботу, 11 июля, россияне, в частности, весь день наносили удары по Херсонской области. В результате атак уже известно о восьми раненых. Повреждены частные и многоквартирные дома, общежитие, сельхозтехника и помещения предприятия, здания учреждений системы здравоохранения, троллейбус, частный автотранспорт.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 11 июля в Киеве прогремели взрывы. Страна-террористка Россия вновь нанесла ракетный удар по украинской столице с воздуха. При этом взрывы в столице прогремели ещё до объявления воздушной тревоги.

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