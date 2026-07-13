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Оккупанты нанесли удар по Запорожью: есть повреждения, среди пострадавших – 15-летний подросток. Фото, видео

Илья Рябинин
War
3 минуты
687
Последствия ударов по Запорожью
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Армия России в ночь на 13 июля нанесла авиаудар по Запорожью. Поражение пришлось на жилой многоэтажный дом, вспыхнул пожар.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров. В результате атаки пострадали шесть человек, в том числе 15-летний подросток.

"Повреждены фасады, окна, балконы, крыши домов, а также автомобили. Произошел пожар, который сейчас ликвидируют. Пострадала и одна из больниц. Там выбило окна" – заявил Федоров.

Также, по словам главы ОГА, пострадали две женщины в возрасте 73 и 32 лет. Обе они госпитализированы.

Последствия ударов по Запорожью
Последствия ударов по Запорожью
Последствия ударов по Запорожью
Последствия ударов по Запорожью
Последствия ударов по Запорожью
Последствия ударов по Запорожью
Спасатели на месте нападения.
Спасатели на месте нападения.
Спасатель на месте атаки.
Последствия ударов по Запорожью.
Последствия ударов по Запорожью.

Ранее сообщалось, что днем 11 июля российские захватчики устроили массированную атаку на Одессу. По областному центру враг нанес ракетный удар: разрушениям подвергся объект гражданской инфраструктуры.

Кроме того, в субботу, 11 июля, россияне, в частности, весь день наносили удары по Херсонской области. В результате атак уже известно о восьми раненых. Повреждены частные и многоквартирные дома, общежитие, сельхозтехника и помещения предприятия, здания учреждений системы здравоохранения, троллейбус, частный автотранспорт.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 11 июля в Киеве прогремели взрывы. Страна-террористка Россия вновь нанесла ракетный удар по украинской столице с воздуха. При этом взрывы в столице прогремели ещё до объявления воздушной тревоги.

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