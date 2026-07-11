Враг весь день обстреливал Херсонскую область: восемь человек получили ранения

Страна-террорист не прекращает свои атаки на мирные украинские территории. В субботу, 11 июля, россияне, в частности, весь день наносили удары по Херсонской области.

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В результате атак уже известно о восьми раненых. Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, общежитие, сельхозтехника и помещения предприятия, здания учреждений системы здравоохранения, троллейбус, частный автотранспорт. Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре

Отмечается, что начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, в течение 11 июля 2026 года армия РФ осуществляла обстрелы Херсонской области ствольной артиллерией и дронами. По состоянию на 17:30 зафиксировано, что в результате российской агрессии восемь человек получили ранения", – говорится в сообщении.

Шесть жителей Херсона и одна женщина, проживающая в селе Кучерское, пострадали в течение дня от БПЛА, которые использовал враг. Среди пострадавших – двое сотрудников учреждения, относящегося к сфере здравоохранения.

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Также в областном центре получил травму сотрудник местного коммунального предприятия – наступил на мину-лепесток.

"Прокуроры совместно со следователями продолжают фиксировать последствия обстрелов и документировать военные преступления, совершенные вооруженными формированиями государства-агрессора", – резюмировали правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области российские террористы начали активнее использовать для нанесения ударов FPV-дроны, управляемые с помощью оптоволоконного кабеля. Главная опасность таких беспилотников заключается в их полной неуязвимости к средствам радиоэлектронной борьбы.

Напомним, 11 июля российская террористическая армия нанесла авиаудары по Сумам. Целью врага стала гражданская инфраструктура города. В результате атаки погибли четыре человека, также есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 11 июля в Киеве прогремели взрывы. Страна-террористка Россия вновь нанесла ракетный удар по украинской столице с воздуха. При этом взрывы в столице прогремели ещё до объявления воздушной тревоги.

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