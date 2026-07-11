Армия РФ все чаще применяет для ударов FPV-дроны на оптоволоконном управлении: что нужно знать

В Херсонской области российские террористы начали более интенсивно использовать для нанесения ударов FPV-дроны, управляемые с помощью оптоволоконного кабеля. Главная опасность таких беспилотников заключается в их полной неуязвимости для средств радиоэлектронной борьбы.

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В гражданских условиях остановить такой беспилотник можно только одним способом – механически перебить кабель связи. Об опасности FPV-дронов напомнили в Херсонской областной военной администрации.

Дроновый террор

Поскольку сигнал в таких беспилотниках передается не по радиоэфиру, а через стеклянный провод, который БПЛА разматывает за собой в полете, "посадить" или перехватить его глушилками невозможно.

В гражданских условиях остановить такой беспилотник только если повредить оптоволокно. Однако любые неосторожные действия могут стоить жизни. Чтобы обезопасить себя, необходимо строго соблюдать базовые правила безопасности.

Что делать при обнаружении дрона в воздухе

Если вы заметили беспилотник, не теряйте времени на его разглядывание или съемку на мобильный телефон. Немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие. Подходящими вариантами станут:

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– подъезды домов;

– бомбоубежища и специализированные укрытия;

– любые прочные бетонные сооружения.

Как правильно перерезать кабель

Пытаться оборвать или натянуть оптоволокно руками категорически запрещено. Оптоволокно состоит из микроскопических осколков стекла или пластика. При натяжении этот материал может нанести глубокие порезы и стать причиной серьезных травм.

Разрушить линию связи можно исключительно с помощью острых инструментов. Для этого можно использовать:

– ножницы или секаторы;

– кусачки;

– лопаты или топоры.

Опасность сбитых беспилотников

Если после обрыва оптоволокна дрон потерял управление и упал, приближаться к нему строго запрещено. Летательный аппарат может нести на себе неразорвавшуюся боевую часть, а также быть оснащен датчиками самоликвидации, которые могут сработать в любой момент.

О каждом замеченном в небе или уже упавшем беспилотнике необходимо сразу же информировать экстренные службы и военных. Для оперативного отслеживания воздушных угроз и перемещения вражеских БПЛА в регионе пользуйтесь только проверенными источниками информации, в частности, специализированным Telegram-каналом "Радар Херсон".

Напомним, 11 июля российская террористическая армия атаковала Сумы авиабомбами. Целью врага стала гражданская инфраструктура города. Вследствие атаки погибло четверо людей, также есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 11 июля в Киеве раздались взрывы. Страна-террористка Россия вновь нанесла ракетный удар по украинской столице с воздуха. При этом взрывы в столице раздались ещё до объявления воздушной тревоги.

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