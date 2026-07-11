Россия нанесла ракетный удар по Киеву: есть прилеты и пострадавшие

Ранним утром в субботу, 11 июля, в Киеве раздались взрывы. Страна-террористка Россия вновь нанесла ракетный удар по украинской столице с воздуха. При этом взрывы в Киеве раздались ещё до объявления воздушной тревоги.

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Об ударах по Киеву ракетами первым сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. В 3:41 он отметил, что враг атакует столицу ракетами.

В 3:54 чиновник уточнил, что в Днепровском районе "фиксируются последствия атаки, повреждено гражданское нежилое здание". Ткаченко призвал киевлян находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

По данным мониторинга ПС, в целом по Киеву враг применил до восьми ракет С-400 всего за 15 минут. Причем первые цели не были зафиксированы.

В Святошинском районе в результате атаки повреждено нежилое здание, добавил Ткаченко в 4:15. А в Дарницком районе в результате атаки выбило окна в жилом доме.

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В Соломенском районе произошёл пожар в офисном здании, добавил он через несколько минут. В свою очередь мэр Виталий Кличко уточнил, что в Дарницком районе горит трансформаторная подстанция.

В Дарницком районе произошло попадание в проезжую часть дороги, горит также электрощитовая, управляющая светофорами. В расположенных рядом домах выбило окна, сообщил Кличко.

В пять часов утра Кличко сообщил, что"в Киеве уже трое пострадавших, двое из них госпитализированы"(одна из них — женщина). Еще одному медики оказали помощь на месте.

По состоянию на 05:12, по данным мэра, число пострадавших в столице возросло до шести. Троих раненых медики госпитализировали. Троим оказали помощь на месте.

Дополняется…

Предыдущие удары

Напомним, страна-террористка днем 8 июля атаковала Киев с помощью БПЛА. В Деснянском районе, в частности, вражеский дрон упал и взорвался вблизи газораспределительной станции, в результате чего были пострадавшие и погибшие.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что многоэтажный дом в Дарницком районе Киева стал целью террористической атаки России в ночь на 6 июля. Ракета уничтожила квартиры на четырех первых этажах, унеся жизни 11 человек, а осколки, разлетевшиеся на десятки метров, повредили автомобили и соседние здания.

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