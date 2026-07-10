Силы обороны нанесли удар, который стоит выделить отдельно среди всех атак последних недель. Это уже не очередная подстанция на территории полуострова. Под ударом оказался сам энергомост между Кубанским краем и оккупированным Крымом – физическая точка, через которую электричество из России вообще поступает на оккупированную территорию. Длина объекта составляет 14,5 километра, он проложен в виде четырёх подводных кабельных линий через Керченский пролив. Параллельно были поражены пять электроподстанций, три радиолокационные станции и полигон.

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Это принципиальное отличие от всего, что происходило ранее. В предыдущие месяцы атаки последовательно сужали круг: сначала наземные маршруты снабжения, затем железная дорога, затем распределительные подстанции внутри оккупированного Крыма. Теперь под ударом оказался сам источник.

Динамика отключения электроэнергии красноречива сама по себе. Если неделю назад речь шла о 37 подстанциях за пять дней, то уже за следующие несколько дней цифра выросла до 44, а теперь достигла ровно 50 энергоузлов за период с первого по восьмое июля. В среднем это более шести объектов энергетики ежедневно, и темп только ускоряется.

Только за одну ночь в оперативной глубине оккупантов в Крыму и южной части временно оккупированных территорий было поражено 45 военных целей. Впервые официально сообщается, что операции такого масштаба координирует вновь созданный Центр глубинного поражения. Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди подтвердил беспрецедентную статистику.

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В течение 96 часов были поражены 35 танкеров, сухогрузов и специальных плавучих средств РФ. Все танкеры идентифицированы; они входят в состав "теневого флота" и находятся под международными санкциями. Только за одну ночь ликвидировано 14 судов "теневого флота" агрессора. Также под ударом оказались Сакская ТЭЦ, склады горюче-смазочных материалов, станция радиопомех "Житель" и коммуникационные вышки.

Эти цифры не случайны. Аналитики Института изучения войны подтвердили, что непрерывная кампания ударов по наземным транспортным путям заставляет оккупированный Крым всё больше полагаться на морские поставки топлива через Азовское море. Именно туда теперь направлена часть новых ударов. Это логическое продолжение стратегии, когда каждый перекрытый маршрут ведет к следующей, еще более уязвимой альтернативе.

Руководитель Офиса Президента Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов четко объяснил логику этих событий. Главная стратегия Сил обороны остается неизменной: полностью перерезать южную логистику врага, через которую осуществляется серьезное снабжение российской группировки. Сегодня оккупированный Крым ежедневно в новостях. Топливный кризис, перебои со светом и водой, страх оккупантов перед неизбежным – это реальность, которая становится повседневной действительностью для полуострова.

Обращаюсь ко всем гражданам Украины, находящимся под оккупацией. Я прекрасно понимаю, что вы видите во всём этом не только успешные удары по врагу, но и серьёзные социальные проблемы для себя лично. Отсутствие бензина, воды и огромные перебои со светом – чрезвычайно сложное испытание. Связь Крымского полуострова с материковой Украиной невозможно разорвать. Великая цель очевидна: это возвращение домой, и она стоит любых усилий. Прошу вас относиться к этим испытаниям с выдержкой. Что касается советов для сограждан, которые сейчас находятся на полуострове, я адаптирую их каждый день, и сегодня хочу обратиться к вам с просьбой беречь себя.

Знаю, насколько вам тяжело, но безопасность должна быть на первом месте:

Отсутствие света и воды становится системной проблемой из-за ударов по источникам энергоснабжения.

Пожалуйста, позаботьтесь о запасах технической и питьевой воды, держите заряженными автономные источники питания. Помогайте соседям и пожилым людям рядом; сейчас солидарность и человечность важны как никогда.

Топливный кризис будет только обостряться после масштабного уничтожения танкерного флота. Не стойте в километровых очередях на заправках; это изнурительно и может быть очень опасно из-за скопления автомобилей. Сведите поездки к минимуму и сохраняйте спокойствие.

Удары проникают все глубже в логистику врага и уже достигли самого источника снабжения. Держитесь как можно дальше от военных объектов, портов, подстанций и железнодорожных узлов. Ваша жизнь и здоровье – высшая ценность для Украины.

Берегите себя.