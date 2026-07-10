В ООН назвали месяц, в котором погибло наибольшее количество жертв войны РФ в Украине

Июнь 2026 года стал самым смертоносным для гражданского населения Украины месяцем за всё время полномасштабной войны РФ против Украины. В ООН подтвердили, что Россия убила не менее 265 мирных жителей Украины.

Видео дня

Еще чуть меньше двух тысяч человек получили ранения в результате неизбирательных массированных ударов войск РФ по мирным украинским городам и селам. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН 9 июня заявила заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло.

В июне Россия убила больше всего мирных украинцев

В своем выступлении Дикарло сослалась на сообщение Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), в котором упоминалось, что число жертв среди гражданского населения в Украине — погибших и раненых – в мае было выше, чем в любой другой месяц с начала конфликта.

Главные истории дня

Однако уже предварительные данные о гибели мирных жителей в результате атак РФ в июне указывают на то, что антирекорд перейдет к первому месяцу лета.

В ООН предварительно уже подтвердили как минимум 265 погибших и 1816 раненых.

"Эта тревожная тенденция, похоже, продолжается и в июле", — прогнозирует заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства.

Она перечислила последние массированные атаки РФ на Украину и их ужасающие последствия для мирных украинцев.

"В целом, с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину в феврале 2022 года УВКПЧ подтвердило, что в Украине погибло не менее 16 402 гражданских лиц, включая 802 детей. 48 428 гражданских лиц, включая 2948 детей, получили ранения. Эти цифры учитывают только подтвержденные потери. Фактические цифры, вероятно, значительно выше", – подчеркнула Дикарло.

Она также процитировала заявление российских властей о якобы гибели 250 гражданских лиц и ранении 1596 россиян за первое полугодие текущего года.

"Организация Объединенных Наций не имеет возможности проверить эти сообщения", — указала на "нюанс" Дфкарло.

Она также остановилась на притеснениях и репрессиях в отношении украинцев на временно оккупированных территориях Украины. Оккупанты нагло нарушают международное гуманитарное право и права человека.

В отчете говорится о жестких ограничениях свободы выражения взглядов и убеждений, когда оккупационные власти налагают административные штрафы или тюремное заключение на жителей за критику в их адрес, высказывание проукраинских взглядов или использование проукраинской символики.

"Мы продолжаем призывать Российскую Федерацию прекратить практику, нарушающую её международные обязательства в области прав человека, и обеспечить беспрепятственный доступ к Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека и другим международным механизмам мониторинга соблюдения прав человека", – подчеркнула чиновница.

Она добавила, что развязанная Россией война"разрушила миллионы жизней, привела к перемещению и разлуке бесчисленных семей, а также опустошила тысячи домов и общин"

Война также продолжает подрывать международное право и разрушать региональный мир и безопасность.

"Её последствия продолжают наносить разрушительный ущерб и заставлять всех причастных платить всё более высокую цену, причём основное бремя ложится на гражданское население Украины. Нет военных решений, которые могли бы обеспечить прочный мир. Только инклюзивный, содержательный диалог и переговоры могут изменить нынешнюю опасную траекторию...Немедленное, полное и безусловное прекращение огня не может больше откладываться. Это прекращение огня должно привести к справедливому, прочному и всеобъемлющему миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН", – подчеркнула заместитель главы ООН.

Как сообщал OBOZ.UA, на этом же заседании Украина призвала Совбез ООН "прекратить паралич" в отношении войны. Киев призывает безотлагательно вынести на рассмотрение проект резолюции о немедленном прекращении огня. Такой шаг станет четким сигналом поддержки справедливого и прочного мира.

Вместе с тем украинская сторона призвала международных партнеров не ослаблять военную помощь и назвала её ключевым условием для восстановления мира и защиты жизней.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!