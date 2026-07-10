В составе ВСУ создают Объединенные силы быстрого реагирования: что это будет и кто возглавит

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Объединенных сил быстрого реагирования в составе Сухопутных войск ВСУ. Глава государства уточнил, что новые Силы возглавит бригадный генерал, командир 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск Дмитрий Волошин.

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Об этом Владимир Зеленский сообщил в традиционном обращении к стране 10 июля. Также обнародован соответствующий указ президента № 592/2026.

Трансформация войск

"Проведена необходимая трансформация штурмовых войск. Есть много вопросов, проблем, которые нужно решить. Прежде всего, в отношении к людям. Правоохранительные органы предпринимают процессуальные шаги. Также на уровне управления штурмовыми войсками будут изменения. Я подписал указ о создании Объединенных сил быстрого реагирования", – в частности, сказал глава государства.

По его определению, "это должна быть новая составляющая Вооруженных сил Украины, которая объединит в себе боеспособность штурмовых войск, необходимую беспилотную составляющую, необходимую артиллерийскую составляющую и другие средства для максимально оперативного реагирования".

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Кроме того, как подчеркнул президент, "это должна быть современная штурмовая составляющая, технологичная".

Глава государства сообщил, что назначил командующим созданными силами Героя Украины, бригадного генерала Дмитрия Волошина, который в настоящее время командует 8-м корпусом Десантно-штурмовых войск.

По словам Владимира Зеленского, этот генерал "способен обеспечить дальнейшее развитие потенциала Вооруженных Сил Украины в этом направлении".

"Командующим Объединёнными силами быстрого реагирования должен быть опытный военный, боевой командир. Я сегодня разговаривал с Героем Украины Дмитрием Волошиным и назначил его для выполнения этой задачи", – сказал президент.

Отдельный род войск

В то же время глава государства отдельным указом поручил Кабинету министров, главнокомандующему ВСУ и Генеральному штабу принять соответствующие меры для создания Объединенных сил быстрого реагирования в составе Сухопутных войск.

Кроме того, им предстоит проработать вопрос о создании Объединенных сил быстрого реагирования в качестве отдельного рода войск Вооруженных сил Украины и представить соответствующие предложения.

Отдельным пунктом указа министру обороны и главнокомандующему ВСУ поручено безотлагательно вынести на согласование кандидатуру для назначения на должность командующего Объединенными силами быстрого реагирования.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Кто такой Дмитрий Волошин

Дмитрий Сергеевич – один из молодых генералов. Он родился в 1990 году в городе Верхивцево (Каменский район Днепропетровской области) , женат, имеет сына.

За время своей многолетней военной службы он служил в 25 ОПДБр, 81 ОАеМБр, 46 ОАеМБр, 82 ОДШБр.

В 2024 году под его командованием подразделения 82-й бригады ДШВ вели успешные боевые действия на севере Харьковской области в районе Волчанска, где остановили российское наступление.

Также в 2024 году Дмитрий Сергеевич принимал участие в операции на Курской земле.

Дмитрий Волошин — Герой Украины с сентября 2024 года, как указано в указе, "за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

Кроме того, Дмитрий Сергеевич имеет ордена Богдана Хмельницкого II и III степени, причем последний он получил в 2014 году.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский также подписал указ о создании в составе Вооруженных Сил Украины специального командования, которое, по словам самого президента, будет оказывать "дальнобойное, фактически — глобальное влияние на Россию". Новая структура должна сконцентрировать все имеющиеся ресурсы для усиления воздействия на военный потенциал России.

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