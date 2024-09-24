Бойцы ГУР уволили Волчанский агрегатный завод в Харьковской области. Видео

Воины Главного управления разведки Минобороны Украины уволили агрегатный завод в Волчанске, который был захвачен российскими оккупантами во время наступления на север Харьковщины.

Видео дня

Об этом днем 24 сентября сообщила пресс-служба ГУР. Также было опубликовано видео с кадрами операции в Волчанске.

"Во вторник, 24 сентября, в 14:40 командир спецподразделения ГУР "Тимур" доложил начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции", – говорится в сообщении.

Операцию провели специальные группы ГУР "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Террор".

В ГУР также рассказали, что спецназовцы осуществляли системную зачистку зданий, постоянно вступая в контактные бои с противником в условиях плотной застройки.

В отдельных случаях украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой.

Россияне превратили агрегатный завод в свою пропагандистскую "крепость", задействуя в ее обороне наиболее мотивированные и профессиональные подразделения, среди которых были даже бойцы 45-й бригады СПП воздушно-десантных войск (Кубинка, Москва), информировали в разведке.

Кроме того, против воинов ГУР непрерывно применялось значительное количество артиллерии, ударных дронов-камикадзе, КАБов и тяжелые огнеметные системы "Солнцепок".

"Несмотря на яростное сопротивление врага, бойцам ГУР МОУ удалось уничтожить противника, взять пленных и пополнить обменный фонд. Территория агрегатного завода передана под контроль ВСУ после зачистки всех 30 зданий объекта", – говорится в сообщении ГУР.

Дополняется...