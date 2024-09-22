'Скоро будут хорошие новости': военные заявили о проблемах оккупантов в Волчанске

Агрегатный завод в Волчанске Харьковской области стал большой проблемой для войск страны-агрессора России. Вполне возможно, с этого направления в скором времени поступят хорошие новости для Украины.

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Соответствующее заявление озвучил офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк в эфире телемарафона 22 сентября. В частности, военный прокомментировал информацию о том, что накануне враг ударил по своим силам на агрегатном заводе из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек".

"Вероятно, они решили облегчить страдания россиян, которые заблокированы на заводе. Я ответа не знаю, не могу залезть в их головы. Но действительно уже не впервые фиксируются обстрелы агрегатного завода и близлежащих территорий от самих россиян, поскольку мы этих обстрелов не осуществляли" – сказал нацгвардеец.

Владимир Черняк добавил: враг до сих пор там остается, но агрегатный завод стал большой проблемой для него.

"Сейчас небольшое количество их там находятся, многие из них небоеспособны. У них нарушена логистика, пытаются дронами как-то компенсировать нехватку воды, еды и боеприпасов. По городу Волчанск продолжаются уличные бои", – сказал офицер.

Он также намекнул на улучшение для Украины ситуации в Волчанске.

"Вероятно, скоро будут хорошие новости, в частности об агрегатном заводе. Если, конечно, россияне не справятся первыми и не уничтожат своих военнослужащих на его территории", – сказал Владимир Черняк.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в ISW указали, что Силы обороны Украины имеют определенные успехи в районе Волчанска. Там ведутся бои за агрегатный завод, по состоянию на 19 сентября россияне еще присутствовали, контроль врага над ним 17 сентября подтверждал спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев.

А в 13-й БрОН "Хартия" рассказали, что оккупанты на Харьковском направлении понесли очень тяжелые потери и теперь преимущественно перешли к обороне. Им на подкрепление отправляют бывших "вагнеровцев" и "добровольцев", завербованных в тюрьмах РФ.

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