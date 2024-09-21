ISW: ВСУ продвинулись в Харьковской области, а российская армия – на Донбассе. Карта

Практически по всем направлениям фронта в Украине продолжаются ожесточенные бои. Украинские воины имеют определенные успехи на Харьковщине, в частности в районе Волчанска.

Видео дня

Россиянам до сих пор удается продвигаться на Донетчине, хотя определенные успехи там имеют и украинские силы. О ситуации на поле боя рассказали в американском Институте изучения войны (ISW).

На севере Харьковщины, где РФ начала наступление, чтобы создать "буферную зону" у границы и подобраться в Харьков, чтобы бить по нему из артиллерии, украинские силы имеют определенные успехи. Геолокационные кадры от 19 сентября подтверждают продвижение защитников в центре Волчанская (по улице Героев Чернобыля). Идут бои за Волчанский агрегатный завод, по состоянию на 19 сентября россияне еще присутствовали, контроль войск РФ над этим заводом 17 сентября подтверждал спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев.

В то же время аналитики ISW подтвердили незначительное продвижение россиян к северу от Тихого. А вот заявленное россиянами продвижение на 300 метров вдоль Травянского водохранилища и их закрепление в северной части населенного пункта Глубокое подтверждений не нашло.

19 и 20 сентября россияне продолжали атаки в районе Глубокого, Волчанска и Тихого, вблизи Глубокого контатаковали также украинцы. И, как рассказывал офицер одного из подразделений БПЛА, на этом направлении защитникам на руку играет плохая подготовка российских военнослужащих и уязвимые места российских систем РЭС. В частности, украинцы изучили, когда в российских РЭБ садятся батареи – и в этот момент наносят удары по оккупантам.

В Луганской области россияне по-прежнему пытаются выйти на админграницы области, чтобы дальше продвигаться к восточной части Харьковщины и северной части Донетчины.

И здесь оккупанты имеют хоть и незначительные, но продвижения.

Так, недавно им удалось незначительно продвинуться северо-западнее Кременной в рамках наступательной операции по линии Купянск-Сватово-Кременная. Подтверждено продвижение российских сил в северо-западной части Макеевки (российские военные блогеры бездоказательно заявляли о захвате всего населенного пункта) и в полях восточнее Невского.

Украинские воины с помощью дронов и артиллерии 20 сентября отражали механизированный штурм россиян восточнее Ковалевки (расположена юго-западнее Сватово).

Геолокационные кадры, опубликованные 20 сентября, показывают удары украинских беспилотников и артиллерии, отражающие российский механизированный штурм размером во взвод восточнее Ковалевки (юго-западнее Сватового)

Российские "военкоры" также утверждали, что оккупантам удалось продвинуться на 2,5 км в направлении Ковшаровки и на 2,3 км в направлении Невского, однако никаких доказательств такого продвижения нет.

Продолжали в течение двух последних дней россияне наземные атаки к северо-востоку от Купянска близ Синьковки, к юго-востоку от Купянска у Степной Новоселовки, Глушковки и в направлении Лозовой, к северо-западу от Кременной возле Чернещины, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового, Тернов, Заречного, к западу от Кременной близ Торского, а также юго-западнее Кременной в районе Серебрянского леса.

Не отказалась Россия и от намерений захватить полностью Донецкую область. Активные наступательные действия российских сил там продолжаются уже несколько месяцев. Однако, по данным аналитиков, украинским воинам по состоянию на 20 сентября удалось немного продвинуться на Северском направлении.

Так, геолокационные кадры от 17 сентября показывают определенное продвижение украинцев к северо-востоку от Верхнекаменского (восточнее Северска) и к западу от Сакко и Ванцетти (юго-западнее Северска), хотя, уточняют в ISW, эти достижения, вероятно, не недавние.

Тем временем россияне 19 и 20 сентября вели штурм юго-восточнее Северского в районе Ивано-Дарьевки и Выемки.

Продолжали наступательные действия российские оккупанты также близ Часова Яра, а также в районе Ивановского, Курдюмовки, Ступочек и Белой Горы. Успешными эти действия не были, хотя некоторые российские пропагандисты и придумали "победу" в виде продвижения на 1,45 км в лесах к югу от Ивановского.

К сожалению, есть незначительные продвижения у оккупантов также в восточной части Торецка: зафиксировано их присутствие в районе улицы Терешковой.

А вот рассказы российских "военкоров" о якобы гораздо большем продвижении оккупантов как в Торецке, так и вблизи Нью-Йорка аналитики не подтверждают.

Наступать россияне пытались в районе Торецка, а также у Дачного, Нелиповки и в направлении Щербиновки.

Продолжается медленное продвижение оккупационных сил на Покровском направлении. Незначительных успехов они добились к юго-востоку от города. Геолокационные кадры показывают незначительное продвижение российских войск к юго-западу от Михайловки.

Российские пропагандисты также заявляли о продвижении на 500 м в северной части Гродовки, а также возле Селидового, к югу от Карловки и к западу от Невельского, однако подтверждений этих заявлений нет.

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, украинским воинам удалось несколько снизить интенсивность наступательных действий россиян в Донецкой области, однако ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается "крайне сложной".

19 и 20 сентября продолжаются бои восточнее Покровска в районе Воздвиженки, Новоторецкого и Гродовки и юго-восточнее Покровска в пределах Новогродовки и близ Миролюбовки, Селидового, Николаевки, Мариновки, Горняка, Желаного Первого и Цукурино.

Российские "военкоры" также сообщали о якобы успехах оккупантов на западе от Донецка, в частности в районе населенного пункта Гостре.

19 и 20 сентября российские войска вели наступательные действия в районе Георгиевки и в направлении Дальнего. Сообщается, что вблизи Гострого действует 5 мотострелковой бригады (бывший 1 корпус армии "ДНР"), российский министр обороны Андрей Белоусов утверждал, что подразделения этой бригады вместе со 150 мотострелковой дивизией захватили Георгиевку.

Россияне также заявляли о продвижении 20 сентября в направлении Угледара: вблизи Водяного и в 1,6 км к северу от Константиновки. Доказательств такого продвижения на данный момент нет.

19 и 20 сентября русские войска вели наступательные действия к северо-востоку от Угледара в районе Катериновки, Константиновки и Водяного; у самого Угледара; западнее Угледара возле Пречистовки; и на Богоявленку.

В Генштабе также заявляли, что за последние два дня россияне пытались наступать в районе Ривнполя.

На Запорожье подтвержденных изменений линии фронта 20 сентября не было. Россияне пытались атаковать вблизи Работино, Новоданиловки, Малой Токмачки, а также в направлении Новоандреевки, Лобкового и Пятихаток. По последнему населенному пункту они ударили планирующими бомбами, авиаудар нанесли также по Каменскому.

Также российские войска совершили ограниченные наземные атаки на восточном (левом) берегу Днепра в пределах Херсонской области. Сообщается, что на Приднепровском направлении действуют подразделения 61-й ОМБР РФ (Ленинградский военный округ).

Напомним, ранее в ISW заявили, что Кремль хочет вытеснить ВСУ с Курщины до середины октября, а к концу месяца от оккупационных войск требуют создать "буферную зону" в пограничные Украины.

Также сообщалось, что ВСУ продвинулись на Курщине, но контратаки войск Путина продолжаются.