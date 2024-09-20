ВСУ продвинулись на Курщине, но контратаки войск Путина продолжаются: в ISW оценили ситуацию. Карта

Украинские силы имеют новые достижения в Курской области. Они продвинулись в Глушковском районе, там продолжались украинские атаки вблизи ряда населенных пунктов.

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Есть продвижение в Сил обороны и в северной части украинского выступа в Суджанском и Кореневском районах, в то же время там продолжаются контратаки войск РФ. О ситуации на Курщине говорится в материале американского Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры от 19 сентября подтверждают, что украинские войска недавно имели незначительное продвижение к востоку от Веселого (село, расположенное к западу от созданного во время курской операции выступления и к югу от райцентра Глушково). Косвенно подтвердил это и командир спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинов, который в интервью 19 сентября заявил, что украинцы "пытаются наступать" в районе Веселого.

Кроме того, один из российских "военкоров" заявил, что украинские войска незначительно продвинулись в центре села Медвежье (юго-восточнее Глушково).

Также украинские силы атаковали западнее украинского выступления в районе Нового Пути, Обуховки и Медвежьего (все – к югу от Глушково).

Преуспевают Силы обороны также на северной части выступа на Курщине, контроль над которым украинцы установили после начала операции в августе этого года. Там 19 сентября продолжалось украинское наступление.

Так, подтверждено продвижение Сил обороны к юго-востоку от Шептуховки (северо-восточнее Коренево) и к юго-востоку от населенного пункта Найденов (к северу от Суджи).

Также украинские силы атаковали в рамках украинского выступления вблизи Любимовки, Обуховки (юго-восточнее Коренево и восточнее Снагости), Кременного (восточнее Коренево) и Борков (юго-восточнее Суджи).

В то же время Алаудинов утверждал, что российские войска также продвигались 19 сентября: они якобы захватили Николаево-Дарьино и Дарьино.

Некоторые российские пропагандисты также заявили о продвижении россиян в районе Обуховки и вдоль украинского выступления юго-восточнее Коренево и северо-западнее Любимовки, однако аналитики ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

"Сообщается, что вблизи Борков действуют подразделения вновь отряда "Курские рыцари" ("ДНР") бригады "Пятнашка", который, как сообщается, укомплектован жителями Курской области. По сообщениям, в Курской области продолжают действовать подразделения 2-й бригады спецназа РФ (главного управления генштаба РФ, ранее известного как ГРУ) и 810-й отдельной морской пехотной бригады Черноморского флота РФ", – говорится в материале.

Напомним, ранее в ISW заявили, что Россия делает ставку на наращивание производства дронов для войны против Украины. Накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что в 2024 году ожидается производство 1,4 млн дронов для российской армии, что в десять раз больше, чем в РФ удалось произвести годом ранее.