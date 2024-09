Кремль хочет вытеснить ВСУ с Курщины до середины октября и создать 'буферную зону' в пограничье Украины – ISW

Российские власти поставили перед ВС РФ задачу вытеснить украинские войска из Курской области к середине октября 2024 года. А к концу октября они должны создать "буферную зону" в приграничных районах Украины вдоль международной границы на северо-востоке.

Видео дня

Однако эти обязательства российские военные вряд ли выполнят за такой короткий период времени. Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) в сводке за 19 сентября.

Накануне украинское новостное агентство со ссылкой на неуказанные источники сообщило, что российские войска сосредоточили 37 000 личного состава в Курской области, приказав вытеснить ВСУ из региона к середине октября.

Кремль якобы хотел собрать на Курщине группировку войск, которая имела бы пятикратное превосходство над украинскими силами, прежде чем прибегнуть к "контрнаступлению", но не сделал этого перед его началом 10 сентября.

Армия РФ начала контратаки на украинском выступе в Курской области, но пока не ведет крупномасштабные боевые действия, которые бы указывали на согласованную операцию, направленную на полное изгнание ВСУ из территории РФ.

Военные эксперты подчеркивают, что длительные российские контрнаступательные операции в Курской области потребуют от ВС РФ переброски туда дополнительных подразделений из украинских направлений и/или отправки новосформированнх сил из России в этот район вместо фронта в Украине.

"Украинские войска не установили контроль над всеми районами по всему выступу в Курской области, но они, несомненно, подготовили позиции в некоторых участках, которые будут представлять собой вызов любым согласованным российским контрнаступательным усилиям", – констатировали в ISW.

Те же неуказанные источники украинского новостного агентства также заявили, что Кремль поручил армии РФ создать "буферную зону" на территории "областей Украины, граничащих с Россией" к 30 октября. Предположительно, речь идет о приказе продвигаться на украинскую территорию вдоль международной границы, чтобы оттеснить огневые элементы ВСУ еще дальше от российской территории.

Такую "буферную зону" оккупанты стремились создать на севере Харьковщине, когда начали свою наступление в этом районе 10 мая 2024 года. Однако с тех пор они продвинулись лишь примерно на 10 км в глубину региона. Украинская же операция в Курской области сорвала запланированные российские наступательные действия за пределами севера Харьковщины в районе границы, которые, вероятно, были направлены на расширение зоны боевых действий на северо-востоке Украины и дальнейшее закрепление и растягивание Сил обороны вдоль более длинного фронта.

По словам аналитиков, очевидно, что российская контрнаступательная операция по вытеснению ВСУ из Курской области, за которой немедленно последует вторжение в приграничные области Украины, напоминающее наступление России в северной части Харьковской области, станет масштабным оперативным усилием, которое потребует от Кремля значительного выделения живой силы и материальных средств.

"Российское военное командование продемонстрировало желание защитить приоритетное наступление на Покровском направлении от операционного давления, вызванного наступлением ВСУ в Курскую область. Но контрнаступление россиян, за которым немедленно последует наступление вдоль границы, наверняка создаст оперативные требования, которые повлияют на уже ослабленные возможности РФ относительно направления большего количества живой силы и материальных средств на Покровск", – считают в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, во время операции ВСУ в Курской области РФ на это направление удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных. Известно, что агрессор перебрасывает на Курщину технику 810-й ОБрМП, базирующуюся во временно оккупированном Крыму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!