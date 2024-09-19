ВСУ отвлекли на Курское направление около 40 тысяч российских военных, – Зеленский

В ходе операции Сил обороны Украины в Курской области страны-агрессора России на это направление удалось отвлечь около 40 тысяч российских оккупантов. Украинские воины продолжают активные действия на Курщине.

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Об этом сказал президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам и миру в конце 939-го дня войны с Россией. Кроме того, благодаря этой операции ВСУ пополнили российскими захватчиками обменный фонд.

Президент сообщил, что провел совещание по ситуации на фронте с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, в ходе которого они отдельно обсудили операцию в Курской области.

"Отдельно – операция в Курской области. На это направление уже удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных. Продолжаются наши активные действия. Есть и пополнение обменного фонда для нас, для Украины. Все это – важные вещи, которые влияют на общую ситуацию в войне. Я благодарю все наши боевые бригады, каждого солдата, сержанта, каждого командира за храбрость", – подчеркнул президент.

Также был доклад Службы внешней разведки, совещание с министром обороны и главой СБУ.

"Формируем наполнение для детальных, основательных переговоров с партнерами. И это касается как Донбасса, так и других направлений", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, Силам обороны Украины удалось снизить штурмовой потенциал армии РФ на Донетчине, однако ситуация в регионе остается очень сложной.

"Ситуация остается крайне сложной, тяжелые бои ежедневно – Кураховское направление, Покровское. Но максимум делаем для стойкости наших боевых бригад", – добавил президент.

Напомним, что накануне представитель комендатуры ВСУ Алексей Дмитрашковский сказал, что Силы обороны остановили наступление российских войск в Курской области. Часть ее территории остается под контролем украинских военных.

По его словам, оккупанты пытались атаковать позиции украинских подразделений с флангов. Впрочем, эти попытки удалось остановить.

Как сообщал OBOZ.UA, в американском Институте изучения войны отметили, что ВСУ продолжают операцию в Курской области, продвигаясь вглубь территории РФ. Накануне бойцы ВСУ продвинулись в Глушковском районе. В то же время российские оккупанты заявляли о контрнаступлении и якобы возвращении под свой контроль ряда населенных пунктов.

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