ВСУ продвинулись на Курщине, но войска Путина тоже заявляют об успехах: что происходит. Карта

Вооруженные силы Украины продолжают операцию в Курской области, продвигаясь вглубь территории РФ. Накануне бойцы ВСУ продвинулись в Глушковском районе.

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В то же время российские оккупанты заявляют о контрнаступлении в Курской области и якобы возвращении под свой контроль ряда населенных пунктов. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Украинские силы продвинулись к юго-восточной окраине Вольфино (к юго-западу от Глушково), а кремлевские пропагандисты утверждают, что путинские войска в свою очередь отбили Веселое (к юго-западу от Глушково)

Также украинские военнослужащие продолжают наступательные операции на южной окраине Веселого и вблизи Нового Пути (к югу от Веселого) и Медвежьего (к юго-востоку от Веселого). Кроме того, украинские силы продолжали атаки в районе Любимовки (к юго-востоку от Коренево) и вблизи Малой Локни (к северу от Суджи). В Глушковском районе держать оборону пытаются подразделения российского 56-го воздушно-десантного полка и 106-й дивизии ВДВ.

Российские оккупанты недавно продвинулись в Курской области и, как сообщается, отбили населенный пункт. Геолокационные кадры, опубликованные 14 и 15 сентября, показывают, что оккупанты продвинулись в полях к востоку от 10-го Октября (южнее Коренево) и незначительно продвинулись к западу от Любимовки соответственно.

Военное командование РФ продолжает перебрасывать на Курщину разные подразделения в попытке сдержать продвижение ВСУ. В Кореневском районе действуют подразделения российского 382-го батальона 810-й морской пехотной бригады, батальоны специального назначения "Арбат", "Сармат" и "Дикая дивизия Донбасса". Подразделения 51-го полка ВДВ РФ действуют в районе Снагоста (к югу от Коренево), а подразделения 155-й бригады морской пехоты атакуют в районе Дарьино (к юго-востоку от Коренево).

Напомним, 15 сентября в сети появились первые спутниковые фото Глушковского района Курской области РФ после начала контрнаступления российских войск. На них видно, что оккупанты построили два новых понтонных моста через реку Сейм. На левом берегу реки видны следы мощного пожара.

Ранее начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, что Россия существенно нарастила свои силы для вытеснения ВСУ из Курской области, собрав группировку численностью 40 тыс. человек. Однако, учитывая нерациональность действий оккупантов, им нужны 80-100 тыс.

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