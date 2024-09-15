Контрнаступление России в Курской области показали на фото со спутников

В сети появились первые спутниковые фото Глушковского района Курской области РФ после начала контрнаступления российских войск. На них видно, что оккупанты возвели два новых понтонных моста через реку Сейм.

А на левом берегу реки видны следы мощного пожара. Снимки 15 сентября опубликовало "Радио Свобода".

В частности, судя по обнародованным кадрам, российские военные между 7 и 14 сентября перебросили два новых понтонных моста через Сейм.

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Оккупанты построили новую понтонную переправу в селе Званное и восстановили еще одну на прежнем месте, между селами Званное и Глушково.

В полутора километрах от восстановленной переправы на фото за 14 сентября на левом берегу реки видны следы массивного пожара.

Как писал OBOZ.UA, 10 сентября в РФ заявили о первой масштабной контратаке в Курской области. В наступлении участвуют десантники и морская пехота, якобы захвачено несколько населенных пунктов. В ISW отметили, что незначительное продвижение у россиян действительно есть, но дальше оно будет все медленнее.

В отчете ISW за 14 сентября говорится, что ВСУ имеют подтвержденное продвижение на Курщине и взяли под контроль еще несколько населенных пунктов. В частности, они имеют успехи в районе Суджи и Коренево и в Глушковском районе, куда зашли на днях.

Кроме того, накануне в ДШВ ВСУ показали, как заставили бежать подразделение российских ВДВ на Курщине. Оккупанты потеряли несколько десятков человек "двухсотыми", а уцелевшим, спасаясь, пришлось сверкать пятками.

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