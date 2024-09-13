Войска РФ столкнутся с большими вызовами во время контрнаступления на Курщине: в ISW оценили ситуацию. Карта

Российские "военкоры" и министерство обороны заявили об отбитии десятка населенных пунктов в Курской области, находившихся под контролем украинских сил. Эти заявления пока не находят подтверждений, хотя незначительное продвижение у россиян есть – и дальше оно будет все медленнее.

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Украинские воины не только держат оборону, но и пересекли границу в другом месте на Курщине. Об этом идет речь в новом материале американского Института изучения войны (ISW).

12 сентября русские войска продолжали свое контрнаступление на Курщине, начатое в ночь на 11 сентября. Со ссылкой на геолокационные кадры аналитики констатировали, что россиянам удалось незначительно продвинуться к западу от Вишневки и в северной части Краснооктябрьского (оба населенных пункта расположены юго-западнее Коренево).

При этом российское минобороны похвасталось "отражением" с начала контрнаступления 10 населенных пунктов к югу и юго-западнее Коренево. Среди них оккупанты назвали Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и 10-й Октябрь.

"Все эти населенные пункты находятся в пределах существующего заявленного лимита продвижения россиян, и ISW еще не имеет визуального подтверждения того, что российские войска отбили любой из этих населенных пунктов, за исключением частей Снагости и Краснооктябрьского", – уточнили в ISW.

В то же время российские "военкоры" заявляли о продвижении армии РФ к юго-востоку от Коренево и северо-востоку от Снагости, доказательств этих продвижений пока нет.

Тем временем украинские силы отражали российские атаки, а также продолжали продвижение за пределами выступа и достигли Глушковского района.

Так, геолокационные кадры от 12 сентября свидетельствуют, что украинская пехота перешла российско-украинскую границу и дошла до юго-западной части Теткино (примерно 40 км юго-западнее нынешнего украинского выступления в Курской области).

Аналитики нашли также дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 12 сентября, показывают, как украинская бронетехника и пехота, не встречая противодействия, обходят российские противотанковые препятствия (так называемые "зубы дракона") на российско-украинской границе юго-западнее населенного пункта Новый Путь ( к юго-западу от Глушково), что, по мнению экспертов ISW, указывает на то, что "украинские войска продвинулись в этом районе и что российские силы не были готовы использовать препятствия для отражения трансграничных украинских нападений".

Некоторые российские источники при этом сообщали, что украинцы проводили штурмы вблизи населенных пунктов Новый Путь и Медвежье (юго-восточнее Глушково), Снагости, Ольговки (восточнее Коренево), а также Фанасеевки (юго-восточнее Суджи).

По наблюдениям ISW, россиянам удалось отбить около 58 кв км тех территорий, где "засветились" украинские войска или которые заявлялись как подконтрольные Украине. Однако эти территории лежат вне выступа, который контролировали украинские силы по оценкам ISW.

Аналитики добавляют, что украинские воины в передовых районах контролируемой ими территории Курщины не очень сильно окапывались, что позволило россиянам достичь продвижения. Однако, когда войска РФ дойдут до тех территорий, где украинцы подготовились их встречать, российские контратаки будут, очевидно, гораздо менее успешными, чем было до сих пор.

Напомним, ранее аналитики рассказывали, что у оккупантов есть продвижение на Покровском направлении, атаки не прекращаются.

Также ISW внимательно следит за ситуацией на Курщине, в предыдущей сводке аналитики рассказывали о российских контратаках, и о том, как ВСУ устроили оккупантам "сюрприз".