Оккупанты провели контратаки на Курщине, но ВСУ устроили им "сюрприз": в ISW оценили ситуацию. Карта

В Курской области России войска государства-агрессора 10 и 11 сентября провели контратаки вдоль западного края выступа, контролируемого Силами обороны Украины. Есть информация, что РФ захватила несколько населенных пунктов к северо-востоку и югу от поселка Коренево.

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Украинские воины в свою очередь совершили новые атаки против контратакующих российских армейцев к западу от села Снагость в Кореневском районе, а также по всей линии фронта на Курщине. Ситуацию оценил Институт изучения войны (ISW) в отчете за 11 сентября.

Американские аналитики указали, что ВС РФ на этом этапе проводят контратаки вдоль западного края украинского выступа в Курской области, в районе, который в основном состоит из полей и небольших поселений. Вероятно, агрессор пытается занять более выгодные с тактической точки зрения позиции, прежде чем начать более масштабную контрнаступательную операцию.

"Размер, масштаб и потенциальные перспективы российских контратак 11 сентября в Курской области неясны, и ситуация остается нестабильной на момент написания этого отчета", – подчеркнули в ISW.

Фото и видео от 11 сентября, на которых можно определить геолокацию, показывают, что россияне отвоевали позиции к востоку от Журавлей (к северо-востоку от Коренево).

Кадры, опубликованные 10 сентября, показывают, что подразделения российского 51 воздушно-десантного полка 106 дивизии ВДВ продвинулись к северу и северо-востоку от Снагости (к югу от Коренево).

Вражеские пропагандистские источники утверждают, что продвижение в сторону Снагости было быстрым, а успехи захватчиков в целом – более значительные. По версии российских источников, РФ захватила:

– Краснооктябрьское к северо-западу от Снагости;

– Комаровку и Вишневку к западу от Снагости;

– Апанасовку и поселок 10-й Октябрь к юго-западу от Снагости;

– Обуховку к юго-востоку от Снагости;

– Бяхово, Внезапное и Гордеевку к югу от Снагости;

– Ольговку к востоку от Коренево.

"Имеющиеся визуальные доказательства свидетельствуют о том, что российские силы, контратакующие в Курской области, действуют подразделениями размером с роту и могут использовать элементы более опытных в бою подразделений для проведения контратак", – добавили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее главы разведок Соединенных Штатов и Великобритании Уильям Бернс и Ричард Мур высоко оценили операцию ВСУ на Курщине. Это является "значительным тактическим успехом Киева". Ситуация не только продемонстрировала слабости армии РФ, но и "вызвала много сомнений среди российской элиты", считают военные.

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