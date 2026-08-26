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Константиновское направление

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Противник (російські війська) продовжує активні штурмові дії з метою повного захоплення Костянтинівського району оборони Збройних сил України (ЗСУ) та створення сприятливих умов для подальшого просування своїх передових частин і підрозділів у загальній дирекції Костянтинівка – Дружківка.

Станом на даний момент війська (сили) російської 8-ї загальновійськової армії (ЗВА), 3-го армійського корпусу (АК) та 70-ї мотострілецької дивізії (мсд) зі складу угрупування військ (УВ) "Юг", посилені низкою сил і засобів 51-ї ЗВА УВ "Центр", за звітний період, зуміли досягти певною мірою суттєвих тактичних результатів на цьому напрямку. Хоча запеклі бої за саму Костянтинівку та її околиці тривають.

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Зокрема, російські війська змогли:

– Силами своїх малих піхотних (штурмових) груп у смузі наступу 3-го АК просунутися у напрямку Новодмитрівки – Молочарки, досягти села Стінки та озер-шламозбирачів на північний схід від міста. І таким чином, поглибити охоплення зі сходу не лише позицій українських військ у самій Костянтинівці, а й із заходу позицій передових українських підрозділів у районі на захід від Часів Яру.

– Також противник зміг прорватися у північно-східну частину міста (район місцевого Краєзнавчого музею та Центрального ринку). Його штурмові групи продовжували посилювати свою активнісь у східній та південно-східній частинах Костянтинівки (поблизу залізничної станції, в районі вулиць Бахмутської та Островського).

– У свою чергу, у смузі наступу російської 8-ї ЗВА її передові штурмові групи також змогли досягти певних тактичних результатів, просунувшись від міської лікарні No1 по проспекту Ломоносова у бік середньої школи No32 міста (хоча й не дійшли до неї).

– Передові підрозділи 8-ї ЗВА також змогли захопити Іллінівку своїми основними силами й вийти до Довгої Балки. А її передові штурмові групи вже фіксуються на північний захід від Степанівки, вони також зуміли "інфільтруватись" на північ від дороги Довга Балка - Іллінівка і досить активно накопичуються в центральній (західній) частині Костянтинівки. Звідки вони постійно намагаються просунутись на північ (у напрямку Осикове та Миколайпілля).

– Разом з тим, ЗСУ продовжують утримувати позиції в північній та північно-західній частинах міста, автомобільну розв'язку та шляхопровід в районі вулиці Ємельянова, а також район міської середньої школи No2 і кілька кварталів на південь від неї. Фактично, українські війська наразі впевнено контролюють лише північну частину міста, відступивши основними силами своїх передових підрозділів із західної (центральної) та південно-східної частин міста на східний берег річки Кривий Торець.

– Крім того, ймовірно, що окремі піхотні групи ЗСУ досі продовжують діяти не лише в західних (центральних) та південно-східних районах міста, а й на південь від них (аж до північних околиць Іванопілля). Очевидно, водночас вони стикаються з досить явними труднощами із своїм забезпеченням і підтримкою через активне нарощування російським командуванням кількості своєї штурмової піхоти в цих частинах міста.

Щодо ситуації в самій Костянтинівці, то варто відзначити низку факторів, характерних для поточного моменту:

– Противник продовжує діяти саме у флангових районах Костянтинівського району оборони ЗСУ, цілком справедливо вважаючи, що таким чином зможе суттєво ускладнити становище українських підрозділів, які діють не лише безпосередньо в місті, а й у прилеглих до нього районах. У цьому сенсі ситуація з українськими підрозділами, що наданий момент обороняються на захід від Часів Яр, є досить показовою.

– Паралельно з цими діями командування противника також поступово, але досить наполегливо збільшує чисельність своєї штурмової піхоти безпосередньо в самій Костянтинівці, шляхом нарощування чисельності своїх штурмових груп, які в перманентному режимі намагаються не лише закріпитися в районах міста, які вони вже "інфільтрували", а й просуватися вперед. Водночас російське командування прагне "завести" в місто якомога більше своїх груп БПЛА.

– Однак слід зазначити, що противник ще не зміг увійти до більшої частини міста основними силами своїх передових частин і підрозділів. Насправді у місті діють саме його штурмові (малі піхотні) групи (хоча й у досить великій кількості та досить активно), посилені окремими групами "дроноводів".

У цьому сенсі частини та з’єднання російських 8-ї ЗВА та 3-го АК, що діють безпосередньо у напрямку Костянтинівки, змогли зайняти лише Іллінівку, тепличне господарство на західній околиці Костянтинівки, і дістатися до газової автозаправки "Лідер" на в'їзді до міста з боку Покровська.

– У свою чергу, українські підрозділи, що обороняються безпосередньо в місті, хоча й поступаються противнику за силами та засобами, а також, очевидно, не можуть суттєво "втрутитись" у загальний процес накопичення російської штурмової піхоти в межах міста, досі не втратили здатності вперто і досить ефективно утримувати свої позиції.

Про це свідчить той факт, що хоча російські війська протягом понад двох тижнів запеклих боїв спроміглися здійснити низку успішних тактичних просувань у межах Костянтинівки та її околиць (з моменту нашого останнього огляду по цьому напрямку), але вони вимірюються лише кількома кілометрами, а то й сотнями метрів.

Отже, можна стверджувати, що в оперативному сенсі бої за Костянтинівський район оборони ЗСУ, ймовірно, "суттєво затягуються" у часі для противника (тобто, очевидно, триватимуть й у вересні). Якщо подивитися на це питання ще ширше (у контексті всієї російської гіпотетичної Слов'янсько-Краматорської наступальної операції), стає зрозуміло, що вона також ризикує, скажімо, "вкотитися у осінь", не досягнувши навіть своїх мінімальних цілей і завдань. Особливо якщо враховувати ситуацію на інших, суміжних і операційно пов'язаних із Костянтинівським напрямках

Але ми поговоримо про це детальніше або в п'ятницю, під час стріму з Яною Холодною, або в наступному огляді всього Краматорського напрямку.