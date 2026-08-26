'Одна из исторических операций': Зеленский отметил ДШВ за контрнаступление на Александровском направлении

Президент Владимир Зеленский отметил бойцов Десантно-штурмовых войск за результаты наступательной операции на Александровском направлении. По его словам, украинские защитники с прошлого года проводили там важную операцию, которую он назвал одной из исторических для Сил обороны Украины.

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Зеленский подчеркнул, что контрнаступление позволило отбросить российские войска и нанести им ощутимые потери. Об этом глава государства заявил в среду, 26 августа.

Зеленский отметил результаты ДШВ

Президент сообщил, что сегодня встретился с украинскими военными, которые защищают Запорожское, Донецкое и Днепропетровское направления.

Отдельно Зеленский поблагодарил воинов Десантно-штурмовых войск за результаты наступательной операции на Александровском направлении.

По его словам, украинские военные с прошлого года проводили там важную наступательную операцию.

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"Это уже одна из исторических операций, которая позволила нам доказать, что украинцы умеют достигать своих целей и наносить россиянам ощутимые потери", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что каждый шаг, отбрасывающий российские войска, повышает безопасность украинцев и создает дополнительные дипломатические возможности для завершения войны.

В Донецкой области укрепят позиции

Во время встречи Зеленский совместно с военным руководством определил дальнейшие шаги украинских Сил обороны.

В частности, позиции в Донецкой области планируется укрепить благодаря двум обновленным группировкам. Их возглавят Герои Украины Денис Прокопенко и Андрей Билецкий.

Также президент сообщил, что сегодня наградил Андрея Билецкого "Золотой звездой" Героя Украины.

Отдельно Зеленский заслушал доклад командующего ДШВ ВСУ Олега Апостола и поблагодарил его за работу подразделений.

"Спасибо тебе, Олег, за значительную мощь ДШВ, и я горжусь каждым воином", – сказал он.

На Запорожском направлении увеличат количество средств

Президент также провел встречи с командирами на Запорожском направлении. По его словам, украинские подразделения получат больше необходимых средств.

В частности, речь идет о наземных роботизированных комплексах. Зеленский подчеркнул необходимость увеличения их производства и закупок.

Кроме того, по его словам, будут приняты решения о более системном подходе к использованию "мидлстрайков". Отдельно согласовали кадровые решения с министром обороны и Главнокомандующим ВСУ.

Президент также сообщил о проведении совещания по вопросам безопасности, посвященного ситуации в Запорожье и области, а также на направлениях, от которых зависит безопасность региона и других украинских городов и общин.

"Спасибо всем, кто действительно помогает людям, кто защищает Украину", – сказал он.

Украина продолжает работу с США

Зеленский заявил, что Украина продолжает детальное сотрудничество с американской стороной.

"Делаем все, чтобы приблизить мир", – сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина работает над мерами, которые должны усилить давление на Россию и ограничить её возможности затягивать войну.