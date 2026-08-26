Зеленский и Драпатый прибыли на Александровское направление: какие вопросы обсуждали. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 26 августа, прибыл на Александровское направление. Вместе с ним прибыл и главнокомандующий украинскими войсками Михаил Драпатый.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Они встретились с военными 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.

Что известно

Во время военного совещания Зеленский и Драпатый обсудили с командирами, как усилить защиту от российских атак.

"Есть конкретные запросы: обеспечение дронами, потребность в дальнобойной артиллерии и малых РЛС, вопросы прямого финансирования бригад, СЗЧ, подготовка и поощрение воинов. Все проработаем", – заявил глава государства и добавил, что наградил военных государственными наградами.

Главные истории дня

Напомним, в понедельник, 24 августа, в Киеве по итогам заседания "Коалиции желающих" Украина получила новые военные и энергетические пакеты поддержки. Среди основных направлений дальнейшей помощи, по словам президента, остаются укрепление ПВО, финансирование дронов и защита энергетики.

Кроме того, недавно глава государства присвоил очередные воинские звания трем украинским полковникам. Олег Гончарук, Валерий Скред и Алексей Халабуда получили звание бригадных генералов.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 августа президент Украины Владимир Зеленский наградил военных государственными наградами. Звание Героя Украины получили бригадный генерал Андрей Билецкий, генерал-лейтенант Андрей Гнатов и посмертно – Алексей Юков. Гнатову и Билецкому также вручили ордена "Золотая звезда", а Юкова удостоили ордена Государства.

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