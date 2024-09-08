'Храбро и решительно': в ЦРУ и Ми-6 высоко оценили успех операции ВСУ в Курской области

Наступление украинских защитников в российской Курской области является "значительным тактическим успехом Киева". Он не только продемонстрировал слабости российской армии кафиров – операция под Курском "вызвала много сомнений среди российской элиты".

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Так считают главы разведок Соединенных Штатов и Великобритании Уильям Бернс и Ричард Мур соответственно. Более того – по их словам, несмотря на тотальную пропаганду в РФ, успехи ВСУ под Курском заставить простых жителей страны-агрессора "переосмыслить свое отношение к войне с Украиной".

Бернс и Мур назвали украинскую операцию в Курской области "отважной и решительной". А факт взятия под контроль ВСУ значительных территорий в приграничных районах России охарактеризовали как попытку "изменить весь ход игры" и "принести войну в дома обычных россиян".

Российская элита после неожиданного украинского наступления в Курской области "начала задаваться вопросами о том, куда все двигается", считает глава ЦРУ Бернс. Правда, он уточняет. что пока нет никаких свидетельств того, что позиции российского диктатора Путина пошатнулись как среди указанной элиты, так и в кругах власти.

Интересно: разведчики прямо не говорят, что знали о намерениях Украины продвинуться в Курской области, но намекают на то, что такое наступление оказалось неожиданностью и для них. Также они не готовы сказать, станет ли "тактический успех" стратегическим, потому что не знают, как долго Украина захочет и сможет удерживать российские территории.

Как сообщал OBOZ.UA, за месяц украинским воинам удалось установить контроль на российской территории более 1 300 кв.км, создав тем самым настоящую буферную зону на границе с Сумской областью. Такие данные приводит военно-политический обозреватель Информационного сопротивления, ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности им. Тимчука Александр Коваленко.

Он также утверждает, что, несмотря на заявления и мнения партнеров Украины о якобы "остановке ВСУ" на Курском направлении, украинские воины могут значительно увеличить контролируемую территорию Курской области. В частности, за счет Глушковского района. То есть, общая площадь может быть увеличена до 2000 кв.км.

"Курская операция унизила Россию так, как никто и никогда ее не унижал. И сделать с этим она ничего не может, что является еще большим унижением. "Нравится, не нравится"… а дальше будет", – считает эксперт.

Кстати, в ISW также указывают, что ВСУ продолжают продвижение вглубь Курской области.

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