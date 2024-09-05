ВСУ продвинулись на Курщине, но бои продолжаются: в ISW оценили ситуацию. Карта

Вооруженные силы Украины продолжают операцию в Курской области, продвигаясь вглубь территории РФ. Недавно бойцы ВСУ добились незначительного продвижения на Курщине.

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Украинские войска продвинулись в полях к юго-востоку от Дуровки (к востоку от Коренево) и вдоль дороги 38К-030 к юго-востоку от самого Коревено. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

По предварительным данным, российские войска отошли с позиций в Малой Локне (к северо-западу от Суджи), что соответствует предыдущим российским заявлениям о том, что группа оккупантов пыталась удержать позиции в пределах Малой Локни.

Также бои продолжались в направлениях Коренево и Суджи, особенно в районе Черкасского Поречного и Мартыновки (к северо-востоку от Суджи). Подразделения российского 56-го воздушно-десантного (ВДВ) полка (7-я дивизия ВДВ), 11-й бригады ВДВ, 810-й бригады морской пехоты, 30-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия, 44-й армейский корпус, Ленинградский военный округ) и чеченского спецназа "Ахмат" продолжают действовать в Курской области.

Напомним, операция Вооруженных сил Украины в российской Курской области дает нашей стране не только пленных захватчиков. Украинским защитникам поставлено несколько задач и все они выполняются.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина планирует удерживать российские территории, на которые вошли, "неограниченное время". Но они будут освобождены, как только будут достигнуты определенные цели, в том числе переговоры с российским диктатором о прекращении войны. Об этом также рассказал Зеленский.

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