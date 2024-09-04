'Нам не нужна их земля': Зеленский озвучил планы по захваченной территории в Курской области

Украина планирует удерживать захваченные российские территории "неограниченное время". Но они будут освобождены, как только будут достигнуты определенные цели, для достижения которых ВСУ начали наступление в Курской области. Одна из них – переговоры с российским диктатором о прекращении войны.

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Об этом NBC News рассказал украинский президент Владимир Зеленский. При этом он отказался подтвердить или опровергнуть планы новых аналогичных контрнаступлений на территории России.

"Нам не нужна их земля. Мы не хотим нести туда наш украинский образ жизни. Однако пока Украина будет удерживать эту территорию, поскольку это является неотъемлемой частью плана победы. Пока нам это нужно", – цитирует американский вещатель слова Зеленского.

Украинский лидер уточнил, что начатое 6 августа конступление на территории Курской области было "превентивным ударом", чтобы не дать россиянам захватить украинскую пограничную территорию, а также остановить нападения на этом направлении.

Но на вопрос, планирует ли Украина попытаться захватить еще территорию России, Зеленский отвечать отказался.

"Не скажу, извините. При всем уважении, я не могу об этом говорить. Я думаю, что успех зависит от неожиданности", – сказал он.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что администрация Байдена не знала о планах наступления на территории России.

"Мы никого не сообщали. И дело не в недоверии. Даже украинские спецслужбы не знали. Я максимально сузил круг людей, знавших об этой операции. Думаю, что это одна из причин успеха", – отметил Зеленский и добавил, что преждевременные разговоры о контрнаступление 2023 фактически и сорвали его.

Также украинский лидер подтвердил, что одной из целей операции в Курской области было оттягивание захватчиков по другим направлениям в Украине. И отчасти это удалось. По оценкам Зеленского, Россия перебросила в Курск из Украины 60 тыс. захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 3 сентября наши подразделения под Курском продвинулись в районе Малой Локни, Ольговки и Шептуховки.

И хотя российские войска недавно восстановили ранее утраченные позиции к востоку от населенного пункта Коренево в Курской области, украинские силы продвинулись к северо-западу от Суджи, заставив россиян отступить, чтобы избежать окружения.

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