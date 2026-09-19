Оккупанты ударили по торговому центру в Днепре: вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Фото

Армия РФ вечером 19 сентября запустила дроны-камикадзе по Днепру и ударила по торговому центру. Известно, что пострадали по меньшей мере два человека.

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"Россия действует по своей привычной тактике – бьет по бизнесу и предприятиям", – написал в Telegram глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. Он отметил, что агрессор намеренно атаковал ТЦ в субботу, когда люди приходят за покупками.

"Такой же подлый удар в выходные, как в августе по "Солнечной галерее" в Кривом Роге", – заявил чиновник, добавив, что захватчики терроризируют мирных людей.

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По состоянию на 18:30 было известно, что ТЦ в Днепре после обстрела загорелся. Двое человек получили ранения, информировал глава ОГА (ОВА) Александр Ганжа.

"Российские нелюди обстреляли обычный торговый центр на многострадальной улице Победы. В нескольких соседних домах также повыбивало стекла. Остальные повреждения уточняем. Медики городских больниц находятся в состоянии готовности", – отреагировал на обстрел мэр города Борис Филатов.

По состоянию на 19:00 появились данные о том, что ранения получили 59-летний мужчина и 50-летняя женщина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Как писал OBOZ.UA:

– 21 августа оккупанты атаковали Кривой Рог дронами-камикадзе, дважды нанеся удары по крупнейшему городскому торгово-развлекательному центру "Солнечная галерея", внутри которого находились люди.

– В результате атаки 16 человек погибли, еще 140 получили ранения. В больницы были госпитализированы 52 пациента, среди них 14 детей.

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