Третий армейский корпус бригадного генерала Андрея Билецкого парализовал работу "Рубикона" – наиболее эффективного российского подразделения БПЛА. Это самая приятная новость в контексте наступления на севере Донецкой области (операция "Вивальди").

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Далее текст на языке оригинала.

"Рубікон" – дуже технологічний, оснащений і підготовлений підрозділ, який наробив багато лиха на різних відтінках фронту, перерізав нашу логістику, полював на операторів. Тепер він сам зіштовхнувся із серйозними проблемами.

Повідомляєтся, що через втрати "Рубікон" був знятий з Лимансько-Борівського напрямку і перекинутий на інший – щоб зберегти те, що від підрозділу лишилось. Знищені досвідчені оператори, логістика, склади боєприпасів, точки зльоту і новостворені підрозділи окупантів. Росіяни точно спробують його відновити, але на це потрібен час. Доти дихати на фронті стане легше.

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Окрім паралізованого "Рубікона" наразі можна відмітити:

– перехоплену ініціативу на Лиманщині;

– зрізану "клешню" біля Святогірську, яка мала з півночі охопити "пояс фортець" Краматорська та Словʼянська;

– зачищені/звільнені 85 квадратних кілометри;

– край ускладнене забезпечення паливом угруповання РФ на Луганщині;

– посунутий на невизначений час дедлайн Путіна із захоплення Донбасу;

Росіяни вже волають, що втратили на цій ділянці всю територію, яку захопили з весни цього року.

За словами Білецького, це тільки перший сезон операції "Вівальді". У класика, нагадаю, було чотири. Білецький сказав тримати тишу і чекати хороші новини. Від себе додам: насипайте гривень на будь-який збір Трійки, який побачите.