ВСУ поразили пункты управления БПЛА, полигон и объекты обеспечения противника – Генштаб

В течение 18 сентября и в ночь на 19 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов противника. Под ударом оказались пункты управления БПЛА, полигон и объекты обеспечения противника.

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Удары наносились по территории РФ и по оккупированной части Украины. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Результаты ударов по врагу

Украинские военное командование сообщило, что в районах Луганского и Покровска Донецкой области, а также в районах Владимировки, Вербового, Новопрокоповки, Доброполья и Ровнополья Запорожской области поражены пункты управления БПЛА противника. В районе Новопрокоповки поражены два таких пункта.

Также в районе временно оккупированной Новопетровки Запорожской области поражен полигон "Восточный".

Кроме того, в Донецкой области поражен склад материально-технических средств, а в районе Амвросиевки – склад боеприпасов российского агрессора.

В Генштабе также отметили, что по результатам предварительных поражений подтверждено повреждение 17 сентября 2026 радиолокационной станции 80П6 противника в районе населенного пункта Митюли Смоленской области РФ.

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