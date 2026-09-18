Полностью уничтожено: что известно о последствиях атак на предприятие в Таганроге и установку С-400, с которой обстреливали Киев. Фото

В российском Таганроге украинские ракеты "Нептун" нанесли удар по предприятию "Атлант Аэро", производящему беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним. В результате удара были полностью уничтожены три производственных здания.

Видео дня

В Telegram-канале Exilenova+ рассказали подробности о масштабах поражения военного предприятия. Также там поделились фото одной из двух пораженных российских пусковых установок С-400, которые были атакованы 16-17 сентября.

Что известно

Так, отмечается, что в результате ракетного удара украинскими ракетами "Нептун" по "Атлант Аэро" в Таганроге были полностью уничтожены три производственных здания.

Там подчеркнули, что это российское предприятие специализируется на производстве беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним.

Кроме того, в результате поражения также обрушилась крыша в одном из помещений.

Главные истории дня

"В одном из складских помещений, использовавшемся в военных целях, зафиксировано обрушение крыши в результате ракетного удара. Площадь поражения составляет ориентировочно 60×40 метров".

Кроме того, ещё одно производственное здание было практически полностью пробито. Там площадь поражения составила примерно 70×40 метров.

Поражены две пусковые установки С-400 в Брянской области

В Telegram-канале Exilenova+ опубликовали фото одной из двух пораженных пусковых установок С-400, которые россияне еще недавно использовали для ударов по Киеву.

В частности, в Telegram Оперативный ЗСУ добавили, что это пусковая установка противника в Брянской области, которая использовалась для нанесения ракетных ударов РМ-48У по Киеву и области.

В Генеральном штабе отметили, что 16 сентября и в ночь на 17 сентября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российского агрессора. Так, в частности, в районе Выгоничей Брянской области РФ были поражены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400.

Именно эти комплексы россияне использовали для ударов по Киеву еще несколько дней назад.

"Одна из двух поражённых пусковых установок С-400, которые русские использовали в режиме "земля-земля" буквально несколько дней назад для ударов по Киеву, успешно демилитаризована Силами обороны Украины!" — отметили в Telegram-канале.

В Telegram-канале CyberBoroshno добавили, что эта установка находилась рядом с населённым пунктом Порошино в Брянской области, на трассе 15К-303. И поделились координатами: 53.134224, 33.944510

Что предшествовало

Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. Среди них — две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400, место хранения и запуска ударных БПЛА, а также склады материально-технических средств.

Удары по военным целям противника были нанесены 16 сентября и в ночь на 17 сентября 2026 года.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в российском Таганроге ночью 18 сентября "работали силы противовоздушной обороны", которые якобы пытались отразить атаку дронов. Из-за взрывов в городе начался пожар.

Также OBOZ.UA писал, что12 сентября Силы обороны Украины очень эффективно нанесли удары по законным военным целям в Таганроге. Защитники "добили" последний действующий зенитно-ракетный комплекс в этом районе. А еще они поразили склад ГСМ на местном военном аэродроме и вражеские запасы дронов типа "Молния".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!