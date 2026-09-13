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Силы обороны провели эффектную атаку на Таганрог: уничтожен "Панцирь-С1", склад БПЛА "Молния" – СМИ

Лилия Рагуцкая
War
5 минут
63
Таганрог, вечер 12 сентября
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Силы обороны Украины 12 сентября очень эффективно  отработали по законным военным целям в Таганроге Ростовской области. Защитники "добили" последний действующий зенитно-ракетный комплекс в этом районе.

Также они поразили склад ГСМ на местном военном аэродроме и вражеские запасы  дронов типа "Молния"  Об этом пишет Telegram-канал "Досье шпиона".

Что известно о потерях ВС РФ в районе Таганрога

Канал подтвердил, что 12 сентября Украина атаковала ряд важных целей в районе Таганрога.

Одним из следствий этой атаки стало то, что этот город, как утверждает "Досье шпиона",  остался без ПВО.

Таганрог, вечер 12 сентября

"В ходе атаки был уничтожен ЗРПК "Панцирь-С1". Стоит отметить, что комплекс за день до атаки вышел из ремонта после предыдущего поражения.  Состоянием на 13.09.2026 на территории г. Таганрог больше нет действующих ЗРПК "Панцирь-С1" и ЗРК "С300/400", – отмечено в сообщении.

Пожар в Таганроге

Также в ходе атаки был нанесен удар по складу ГСМ на территории аэродрома "Таганрог Северный". Вследствие атаки полностью сгорела емкость объемом 1000 тонн.

Пожар в Таганроге

"Нанесен удар по производителю БПЛА ООО "Атлант Аэро". Произошло возгорание производственных помещений площадью 4000 м2. Уничтожен склад готовой продукции, где хранились БПЛА "Молния", – добавляет канал.

Ранее сообщалось, что производство ударных беспилотников россияне развернули на территории обанкротившегося несколько лет назад местного автозавода.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Таганроге после атаки вспыхнул пожар на территории обанкротившегося автозавода, где сейчас собирают ударные дроны; под ударом оказался также военный аэродром.

Позже в тот же день в сети показали последствия ударов украинских дронов по военному аэродрому в Таганроге.  Он был поражен воинами Службы безопасности Украины.

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