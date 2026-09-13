Силы обороны провели эффектную атаку на Таганрог: уничтожен "Панцирь-С1", склад БПЛА "Молния" – СМИ

Силы обороны Украины 12 сентября очень эффективно отработали по законным военным целям в Таганроге Ростовской области. Защитники "добили" последний действующий зенитно-ракетный комплекс в этом районе.

Видео дня

Также они поразили склад ГСМ на местном военном аэродроме и вражеские запасы дронов типа "Молния" Об этом пишет Telegram-канал "Досье шпиона".

Что известно о потерях ВС РФ в районе Таганрога

Канал подтвердил, что 12 сентября Украина атаковала ряд важных целей в районе Таганрога.

Одним из следствий этой атаки стало то, что этот город, как утверждает "Досье шпиона", остался без ПВО.

"В ходе атаки был уничтожен ЗРПК "Панцирь-С1". Стоит отметить, что комплекс за день до атаки вышел из ремонта после предыдущего поражения. Состоянием на 13.09.2026 на территории г. Таганрог больше нет действующих ЗРПК "Панцирь-С1" и ЗРК "С300/400", – отмечено в сообщении.

Главные истории дня

Также в ходе атаки был нанесен удар по складу ГСМ на территории аэродрома "Таганрог Северный". Вследствие атаки полностью сгорела емкость объемом 1000 тонн.

"Нанесен удар по производителю БПЛА ООО "Атлант Аэро". Произошло возгорание производственных помещений площадью 4000 м2. Уничтожен склад готовой продукции, где хранились БПЛА "Молния", – добавляет канал.

Ранее сообщалось, что производство ударных беспилотников россияне развернули на территории обанкротившегося несколько лет назад местного автозавода.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Таганроге после атаки вспыхнул пожар на территории обанкротившегося автозавода, где сейчас собирают ударные дроны; под ударом оказался также военный аэродром.

Позже в тот же день в сети показали последствия ударов украинских дронов по военному аэродрому в Таганроге. Он был поражен воинами Службы безопасности Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!