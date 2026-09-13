Угроза применения тактического ядерного оружия: может ли оно решить задачи России на поле боя и почему не стоит паниковать

На фоне участившихся ударов России по территории Украины стали появляться очередные предположения относительно того, что агрессор для достижения своих целей может пойти на применение ядерного оружия. Устрашающие заявления звучат уже не первый год, Россия устами разного рода пропагандистов угрожала ядерным оружием, пожалуй, всему миру. Но насколько это реально и какие вообще задачи может сейчас решить в войне применение ЯО?

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Не стану сохранять интригу и сразу отмечу: я никогда не был сторонником утверждения, что Россия применит в конвенционной войне против Украины ядерное оружие, о чем говорил с 2022 года. Это обусловлено целым рядом факторов: как внутреннего сдерживающего уровня применения такого оружия, так и внешних сковывающих геополитических механизмов.

Но чтобы понимать,почему для России применение ЯО невозможно просто по банальной прихоти и почему оно не будет иметь решающего фактора на поле боя, следует разобрать каждый аспект по отдельности.

Рациональный подход на поле боя

Рассмотрим сценарий применения ядерного оружия на поле боя – он чаще всего всплывает в информационном пространстве как наиболее вероятный.

Разумеется, когда речь заходит о тактическом ядерном оружии (ТЯО), ограниченной мощностью до килотонны или немногим более, то в первую же очередь многие себе представляют удар по полю боя с целью уничтожения позиций противника и прорыва обороны. Но вот в том-то и дело, что это ошибочное представление.

Главные истории дня

Сам фактор применения ТЯО в ходе боевых действий утратил свое значение еще в конце 1970-х – начале 1980-х годов, когда плотные, концентрированные построения войск в виде дивизий и даже армий отошли в прошлое, а основной боевой единицей на поле боя все чаще становилась батальонная тактическая группа.

То есть, применить ядерное оружие на поле боя, чтобы... вывести из боеспособного состояния батальон? Звучит как минимум не рационально.

Сейчас же боевые действия и вовсе и вовсе ведутся на уровне роты и взвода, и порою на километры вдоль линии боестолкновения нет присутствия противника. Даже на уровне БТГр нет скоплений войск, которые бы хоть как-то оправдывали применение тактического ядерного оружия, которое можно было сравнить со стрельбой из пушки по воробьям.

Но не менее важными являются последствия и эффект для любой наступательной операции.

Радиационный прорыв

Удар ядерным оружием приводит к заражению окружающего пространства. И при необходимости наступательных действий всегда возникала дилемма пораженных зон. В них не только невозможно закрепиться, но даже прохождение их грозит утратой боеспособности войск, попавших в зону радиационного излучения.

Уничтожение сил противника, линий обороны и рубежей всего одним ударом всегда виделось привлекательным, но только на дилетантском уровне. На практике выжженные территории невозможно было бы использовать долгое время.

Например, даже если представить себе уничтожение некоего укрепрайона и быстрое прохождение зараженной территории войсками, в любом случае получающих определенную дозу радиационного излучения и со временем теряющих боеспособность, возникал вопрос: а что дальше? Дальше войска упирались в следующую линию обороны и вынуждены были ввязываться в бой, не имея за спиной закрепления, а как раз наоборот – зараженную зону.

Поэтому боевые действия на поле боя с применением тактического ядерного оружия неоправданные как по степени применения ударного потенциала, так и по последующему эффекту, который не дает абсолютно никакого превосходства в зоне боевых действий. Особенно в условиях современной высокодинамичной войны, малыми силами на больших территориях.

Применить ядерную бомбу, чтобы стереть с лица земли зону контроля взвода и не иметь возможности потом там даже закрепиться? Крайне сомнительное решение.

Ядерный террор

Одним из сценариев нанесения удара ядерным оружием также является акт устрашения – террора – по одному из городов, областных центров, столице: с целью принуждения Украины к капитуляции или же для достижения определенных прорывов на фронте.

Например, российская сторона неоднократно озвучивала необходимость полного уничтожения Славянска или Караматорска для взятия их под полный контроль, в том числе и посредством удара ТЯО. И действительно, Славянско-Краматорская агломерация представляет собой настоящий вызов для армии России, бои за нее могут растянуться на месяцы и даже годы.

Но опять-таки, в случае удара по тому же Славянску тактическим ядерным оружием РОВ получат зараженный радиацией город, который невозможно будет использовать в последующих наступательных кампаниях как опорную зону.

Более того, такие города будут представлять собой больше барьер для продвижения войск, нежели ускорять процесс наступления.

Аналогично теряет смысл удар ТЯО для устранения руководства государства или разрушения определенных центров принятия решений, которые зачастую находятся в защищенных подземных объектах, способных выдержать такие удары. В целом же управление войсками давно представляет собой децентрализованную схему и на ситуацию на фронте такой удар не будет иметь иного воздействия, кроме как эмоционального, психологического.

Поэтому удар ядерным оружием может носить только террористический, устрашающий характер, принуждающий к капитуляции, но именно тут на поверхность всплывают сдерживающие факторы и реакции международного сообщества.

Сдерживающие факторы

Применение ядерного оружия в конвенционной войне будет иметь беспрецедентные последствия для России – и речь даже не о гипотетическом вмешательстве в войну других стран и ответных ударах по РФ. Речь идет о крайне негативном отношении тех стран, которые имеют партнерские отношения с Россией, не только к идее применения ТЯО, но и в принципе к ядерной риторике.

В частности, Китай занимает последовательную позицию о недопустимости использования в риторике официальных лиц угроз ядерным оружием, на что регулярно реагирует МИД КНР. Пекин заинтересован в сохранении в мире "статуса кво" - и не только он один. Индия и Пакистан занимают аналогичную позицию, и их реакция на применение Россией ТЯО может привести к разрыву двусторонних отношений, а для самой РФ закроет двери практически во все международные институции, которыми Москва до сих пор пользуется для распространения своих нарративов и пропаганды. В первую очередь речь идет об ООН.

Россия станет изгоем даже в среде тех, кто считался ее партнером. И эти последствия будут иметь куда более разрушительный эффект, чем любая, даже самая сомнительная польза от применения тактического ядерного оружия.

Но не менее эффективным, чем внешние, является внутренний сдерживающий фактор, представляющий собой сложный механизм приведения в исполнение настолько разрушительного приказа.

Речь идет не только о последовательности исполнения подобного приказа по командной пирамиде, но и о существующих у всех стран ядерного клуба механизмов предотвращения его исполнения.

Сама же последовательность по времени может занимать до суток и, незаметно ее реализовать невозможно. А это означает, что о подготовке к удару будут знать практически все представители ядерного клуба и не только, что приведет уже к их прямому вмешательству (дипломатическому и другого типа) для его предотвращения.

Выводы

В средствах массовой информации и на дискуссионных площадках продолжает оставаться популярной темой вероятного применения Россией ТЯО, особенно с учетом угроз из уст российских официальных лиц и полоумных пропагандистов.

Но правда в том, что в современных условиях высокодинамичных и высокоадаптивных войн тактическое ядерное оружие не просто бессмысленно, оно на поле боя больше навредит стороне, которая его применит, нежели решит ее задачи.

В зоне применения ТЯО долгое время попросту невозможно будет ни проводить боевых действий, ни закрепляться, ни использовать эту территорию для дальнейшего наступления.

Применение же по крупным городам с целью террора и принуждения к капитуляции изолирует Россию, лишив даже той поддержки, которая у нее есть сейчас, а возможно и приведет к международной операции по усмирению буйнопомешанных.

Тем не менее наиболее действенными пожалуй являются механизмы внутреннего, внешнего воздействия и реакции стран ядерного клуба, предотвращающие необдуманное применение ТЯО.

С 2022 года я ни разу не менял своей позиции, особенно касательно угрозы ядерного удара Россией по территории Украины – есть множество причин, почему этого не произойдет, нежели наоборот.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".