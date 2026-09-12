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В Тольятти атаковано химическое предприятие, в Таганроге – автомобильный завод: вспыхнули пожары. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
War
9 минут
720
Были атакованы Таганрог и Тольятти
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В ночь на 12 сентября украинские дроны  навестили минимум два российских города – Тольятти в Самарской области и Таганрог – в Ростовской. В первом из них прилетело по химическому заводу "КуйбышевАзот", специализирующемуся, в том числе, на производстве уникальной для РФ продукции.

А в Таганроге пожар после атаки вспыхнул на территории обанкротившегося автозавода, где сейчас собирают ударные дроны. Подробности поражений раскрыли в Telegram-канале Exilenova+.

Взрывы в Тольятти

О взрывах в Тольятти Самарской области РФ стало известно ближе к утру. Россияне жаловались на атаку, которой, по предварительным данным, подвергся химический завод "КуйбышевАзот".

Судя по кадрам, снятым очевидцами, там вспыхнул пожар.

В Тольятти пожаловались на атаку
В Тольятти пожаловались на атаку

Со временем пожар разгорался.

Химический завод "КуйбышевАзот" производит капролактам,  аммиачную селитру, карбамид, сульфат аммония, аммиак, слабую азотную кислоту, полиамид-6, высокопрочную техническую нить. Последние два вида продукции в РФ выпускает только это предприятие.

Атака на Таганрог

Громко было этой ночью и в Таганроге Ростовской области.

Там, как пишет Exilenova+, под ударом оказался автозавод.

"В Таганроге была атакована территория Таганрогского автомобильного завода, горит резервуар", – отмечено в сообщении.

Пожар на территории этого предприятия фиксируют спутники NASA firms. Видны минимум два очага возгорания. А над городом поднимается дым.

Пожар фиксируют спутники NASA firms
Дым над Таганрогом
Дым над Таганрогом
Дым над Таганрогом
Дым над Таганрогом
Пожар в Таганроге
Пожар в Таганроге
Пожар в Таганроге

Автомобили на этом заводе давно не производят: в 2014 году предприятие было признано банкротом. Вместо этого там собирают беспилотники. По некоторым данным, на базе цехов ТагАЗ развернуты сборка ударно-разведывательных дронов "Молния" и производство комплектующих для тяжелых БпЛА "Орион".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 11 сентября, склад Ozon под Саратовом в России сгорел дотла после атаки дронов. Это подтверждают спутниковые снимки.

В тот же день Силы обороны нанесли удар по стратегическому предприятию в Волгограде, туда прилетели украинские крылатые ракеты "Фламинго".

А в Пермском крае был атакован химзавод.

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