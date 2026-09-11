Украина научилась находить возможности достойно отвечать на российские удары, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина научилась находить возможности достойно отвечать на удары страны-агрессора России. Наша страна не устраивает гуманитарные катастрофы, как это делает РФ.

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Но тем не менее Украина способна ответить россиянам на любую их операцию. Об этом Зеленский сказал во время беседы с Фаридом Закарией в ходе встречи Ялтинской европейской стратегии.

"Россия знает, что если они будут бить – а они готовятся зимой бить по нашей энергетической системе, – Россия будет получать то же самое. Если они будут делать нам блэкауты, мы им будем стараться ответить достойно, – отметил он.

В то же время есть альтернатива, которую Украина всегда поддерживала, – это переговоры. Переговорный процесс должен быть направлен на прекращение войны. И если Россия не хочет ее заканчивать, то партнеры должны найти подход к ней.

"Если сложно найти, то сегодня по крайней мере нужно двигаться шаг за шагом. Разблокировать Черное море и найти возможность энергетического перемирия, когда защищена энергетика обеих стран", – добавил Зеленский.

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Также необходимо продолжать работу по обмену военнопленными и возвращению наших гражданских, удерживаемых в РФ.

"Журналистов, других граждан, которые были захвачены, брошены за решетку в Российской Федерации, а также возвращение наших украинских детей. Этот гуманитарный вопрос очень важен. Мы должны двигаться к трехсторонней встрече", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что США изучают, могут ли Украина и Россия принять меры по деэскалации войны в течение зимы. По его словам, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву и Киев в первую очередь для того, чтобы разблокировать дипломатический процесс, но также привезли "несколько новых идей". Они касаются объектов энергетики, поставок зерна, а также нефти и газа.

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