В ночь на 11 сентября россия вновь атаковала Украину. Военно-воздушные силы сообщили о применении S8000 "Бандероль" и 161 ударного БПЛА, из которых 138 были сбиты или нейтрализованы. Попадания зафиксированы в 19 местах. В Киеве пострадали как минимум восемь человек, возник пожар в девятиэтажном жилом доме.

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Днем ранее Павлоград пережил один из самых тяжелых ударов за последнее время: семь погибших, 76 раненых. В Днепре российский удар пришелся по заводу по переработке подсолнечника американской компании Bunge, в Киеве – по АЗС "Укрнафты".

Это уже не просто кампания против энергетики. Все отчетливее прослеживается системное давление на логистику, продовольственные предприятия, топливную сеть, склады, транспортные узлы и пограничные переходы.

Цель очевидна: удорожить само функционирование страны – поставки, экспорт, производство, перевозки – и подойти к осенне-зимнему периоду с максимальным экономическим и психологическим давлением на общество.

На фронте ситуация тяжелая, но не катастрофическая. За 10 сентября Генштаб зафиксировал 235 боевых столкновений, 114 российских авиаударов с применением 365 кассетных бомб и более 10,8 тысячи дронов-камикадзе. Больше всего атак – 33 – пришлось на Покровское направление. ISW при этом фиксирует украинские контратаки вблизи Лимана и прямо указывает на систематическое завышение российским командованием собственных успехов. 9 сентября Институт не подтвердил продвижение ни одной из сторон.

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Угроза локальных прорывов остается реальной. Но нарратив об "обвале украинского фронта" открытыми данными не подтверждается.

Не менее важен второй фронт – дальнобойная война. Украина продолжает наносить удары по российским НПЗ, портам, военным кораблям, РЛС, пунктам управления БПЛА и логистике.

Логика проста: заставить россию тратить все больше ресурсов на защиту собственного тыла, растягивать ПВО на тысячи километров и постоянно повышать реальную цену продолжения войны.

Дипломатический трек до выборов в Госдуму РФ 20 сентября фактически поставлен на паузу. Зеленский заявил, что серьезных трехсторонних переговоров до сих пор не ожидает, хотя контакты с американской стороной продолжаются.

Таким образом, ближайшие дни кремль, скорее всего, использует для усиления военного и информационного давления, пытаясь войти в следующий раунд переговоров с максимально выгодной для себя "картинкой".

И здесь появился принципиально новый элемент.

ISW зафиксировал использование российскими источниками видео, сгенерированных или модифицированных с помощью ИИ, для "доказательства" контроля над населёнными пунктами, которые россия фактически не захватила.

Это означает, что даже геолоцированное видео больше нельзя автоматически воспринимать как доказательство без проверки самого изображения, его происхождения, возможных признаков монтажа и независимого подтверждения.

Западная поддержка не исчезает, а постепенно переходит в промышленную фазу.

Канада выделила около 350 млн канадских долларов на крайне необходимые перехватчики ПВО и почти 435 млн в виде кредитных гарантий для укрепления энергетической устойчивости Украины. Оттава также планирует нарастить производство дронов, около трети которых должно направляться в Украину.

НАТО сообщает, что за последний год союзники направили более 10 млрд долларов через механизм PURL и американскую программу Foreign Military Sales.

Ключевой дефицит, однако, остаётся прежним – ПВО и достаточное количество перехватчиков.

Есть и важный внешний контур.

Польша уже открыто ожидает российских атак или диверсий против переходов на украинско-польской границе. Reuters также сообщил о сорванной операции российского ГУГИ у Шпицбергена, где отрабатывались действия вблизи критически важных подводных кабелей.

Это уже не абстрактная "гибридная угроза", а практическая подготовка к воздействию на логистику и связь стран НАТО.

Внутренний урок также суров.

По делу о складе боеприпасов в Милии, где после российского удара и последующей детонации погибли 35 человек, ГБР сообщило о подозрении должностному лицу СБУ.

Первопричиной трагедии был удар врага. Но война не может служить оправданием для уклонения от служебной ответственности.

Сильное государство должно одновременно называть агрессора агрессором и иметь способность расследовать собственные ошибки.

Дополнительный риск исходит с Ближнего Востока: 10 сентября цена нефти марки Brent закрылась на уровне 107,63 доллара за баррель. Устойчиво высокие цены на нефть дают россии дополнительную валютную подушку, хотя и не отменяют эффекта санкций и украинских ударов по ее нефтегазовой инфраструктуре.

Главный информационный риск ближайших дней – не российский тезис "мы победили". Он слишком явно не соответствует реальности.

Более опасна другая конструкция: "Украина не может защитить тыл" → "экономика истощается" → "Запад опаздывает" → "фронт якобы рушится" → "Путин вроде бы предлагает мир" → "следовательно, дальнейшее сопротивление бессмысленно".

Именно эту конструкцию кремль сейчас и выстраивает — ударами, пропагандой, ИИ-фальсификациями, дипломатическими паузами и давлением на гражданскую экономику.

Его цель – не доказать собственную победу. Его цель – убедить нас, что победа Украины якобы невозможна.

Поэтому главное сегодня – не путать трезвую оценку ситуации с навязанным чувством безнадежности.

Враг пытается победить не только на поле боя. Он пытается победить в нашем восприятии войны.

И именно этого ему нельзя позволить.