Нынешняя война – это, похоже, последний шанс отстоять независимость Украины. Если на этот раз Москве удастся взять нашу страну под свой контроль, то боюсь, что это будет практически навсегда. Ведь с развитием цифровизации, с объединением камер видеонаблюдения и искусственного интеллекта любые протестные движения будут подавлены в очень короткие сроки. Найти активистов, которые, к примеру, организовали митинг, становится все легче и быстрее с помощью современных технологий. Поэтому при московской власти больше никаких протестных проукраинских движений не будет.

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Ведь всех быстро найдут и устранят. Быстрее, чем это было недавно в Иране. Поэтому во что бы то ни стало нужно сохранить независимость и украинскую государственность.

Почему я вдруг об этом пишу? Потому что очень опасна динамика уничтожения украинской экономики с помощью реактивных "Шахедов", в то время как эффективность наших дипстрайков сильно упала. Не будет поступлений в бюджет Украины – не будет и оружия даже в минимально необходимом количестве. Что с этим делать на бытовом уровне? Пассивная защита складов, создание новых подвальных помещений для обеспечения безопасности там, где это возможно, и т.д.

Держимся, друзья! Будет сложно. Но если выдержим этот вызов, то станем еще сильнее! Сил нам!