Модель современного многоуровневого противостояния требует постоянного обновления и совершенствования, что может обеспечить понимание процессов и планирование собственных побед.

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На данный момент модель выглядит следующим образом.

1. Украинское общество стремится к субъектности. К субъектности в различных контекстах. В принятии решений. В геополитическом векторе. В культурной самоидентификации и идентичности. И общество по-прежнему готово платить высокую цену за эту субъектность. При этом "бои" за субъектность происходят как на микро-, так и на макроуровне. Как внутри государства, так и за его пределами.

2. Ключевой сущностью, которая не может допустить украинской субъектности, является современная конструкция российской империи-федерации. Это экзистенциальный вопрос для данного действующего агента в его нынешнем виде. Субъектность Украины, какой бы она ни была, в долгосрочной перспективе практически гарантирует разрушение России в её нынешнем формате.

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Поскольку это подсознательно понимают и в США, и в Китае, и кое-где в Европе, субъект "Украина" на планете никому не нужен. Следовательно, война на этом уровне не имеет никакой перспективы закончиться.

3. Упомянутые субъекты (как минимум Россия) не могут публично признавать, что их существование напрямую зависит от субъектности Украины. Да и сама субъектность Украины так же напрямую зависит от политической позиции стран Европы на данный момент. А ещё недавно зависела и от Вашингтона.

Поэтому в России называют обширные части мира – "макрорегионами". Торговля, происходящая внутри макрорегионов, обеспечивает высокую устойчивость к санкционному давлению со стороны западных стран. Поэтому принято считать, что противостояние происходит между макрорегионами.

В национальной разведке США макрорегионы называют Separate Silos.

4. Конкуренция между макрорегионами происходит не за территорию и не за торговлю. На данном этапе истории одним из важнейших призов, за которые идет борьба, является лидерство в переходе к новому технологическому укладу. То есть, фактически, борьба идет за будущее и за то, кто первым туда попадет.

Кто первым окажется в будущем – тот будет оказывать глобальное влияние на всех остальных, как это было в случае с США после двух мировых войн.

Для успешной борьбы за будущее необходимо эффективно контролировать прошлое, настоящее и динамику изменений внутри обществ. То есть следует контролировать, как течет время, и как мы тем временем им пользуемся.

Это и есть "хроновойна"

5. Основными субъектами хроновойны за лидерство в будущем являются США и Китай. Остальные страны в основном подстраиваются под форматы этих двух лидеров.

6. США и Китай используют геополитику и геоэкономику как средства контроля над пространством и потоками товаров и информации. Уже недостаточно контролировать границу или путь… Следует использовать и границы, и дороги в своих интересах.

7. Чтобы обеспечить контроль над границами и дорогами, нужно нечто гораздо более мощное, чем насилие или оружие... Нужен интересный сторителлинг.

А значит, высшей степенью противостояния является онтовойна.