От Елабуги до Нового Уренгоя: топ-5 самых дальних ударов Украины по территории России. Карта

Украинские Силы обороны рекордно расширили радиус действия беспилотной авиации, преодолев расстояния более 3000 километров и нанося удары по стратегическим объектам России. За более чем год войны Украина постепенно наращивала возможности нанесения дальних ударов по военным и энергетическим объектам в глубоком тылу врага. И если раньше одной из самых дальних целей была Елабуга в Татарстане, расположенная примерно в 1200 км от украинской границы, то в сентябре 2026 года рекордным стал удар по заводу по переработке конденсата в Новом Уренгое на расстоянии примерно 3000–3300 км от Украины.

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OBOZ.UA собрал пять самых дальних подтвержденных украинских ударов по российским объектам, если считать расстояние от государственной границы Украины до цели.

1. Новый Уренгой – более 3200 км

9 сентября 2026 года украинские дальнобойные дроны поразили Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспортировке в Ямало-Ненецком автономном округе. Украинские беспилотники преодолели более 3200 км, установив новый рекорд дальности поражения цели.

Российские власти подтвердили атаку на промышленный объект в Новом Уренгое и пожар, возникший после падения обломков.

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Украинские Силы специальных операций впоследствии заявили о поражении Новоуренгойского и Пуровского заводов — обоих предприятий газоконденсатной промышленности Ямало-Ненецкого округа.

Новоуренгойский ЗПКТ является одним из крупных предприятий по переработке газового конденсата. Его проектная мощность составляет около 19,5 млн тонн сырья в год. А Пуровский ЗПК в 2025 году переработал 13,4 млн тонн газового конденсата

Эти удары особенно показательны с точки зрения географии: Ямал традиционно считался одним из самых безопасных тыловых регионов России, удалённым от украинской границы и основной зоны боевых действий. Украинские дроны демонстрируют врагу, что безопасных мест у него больше не будет

2. Ухта — около 1750 км

Следующим по дальности в этом списке является Ухта в Республике Коми. 12 февраля 2026 года Силы обороны Украины нанесли удар по Ухтинскому нефтеперерабатывающему заводу, входящему в структуру "Лукойла". Расстояние от государственной границы Украины до предприятия по прямой линии составляет около 1750 км.

После атаки на технологическом участке завода возник пожар. По предварительным данным, были поражены установка атмосферно-вакуумной перегонки нефти и установка висбрейкинга.

Предприятие перерабатывает около 4,2 млн тонн нефти в год и производит автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, мазут и вакуумный газойл. Завод используется для обеспечения потребностей российской оккупационной армии.

3. Орск – около 1500 км

Еще один важный удар пришелся на Орск в Оренбургской области. В ночь на 11 августа 2026 года дальнобойные беспилотники СБУ поразили нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез", преодолев более 1500 км.

После удара на его территории возник пожар.

Дроны повредили основные технологические установки предприятия, после чего "Орскнефтеоргсинтез" прекратил переработку нефти.

Предприятие является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Оно способно перерабатывать до 6,6 млн тонн нефти в год. Производственные мощности включают четыре установки первичной переработки, две установки каталитического риформинга, а также комплексы для гидроочистки керосина и дизельного топлива. Кроме того, на заводе работают мощности по производству масел и битума.

В конце апреля Орск также оказался под "волной" дальнобойных ударов Сил обороны Украины. Местные жители утверждали, что тогда по НПЗ нанесли удары как минимум два раза.

4. Салават – около 1400 км

13 августа 2026 года украинские дроны Сил специальных операций нанесли удар по нефтеперерабатывающему и нефтехимическому комплексу "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане. Беспилотники преодолели около 1400 км, чтобы добраться до предприятия.

"Газпром нефтехим Салават" является одним из крупнейших в России нефтеперерабатывающих и газохимических комплексов.

Под удар украинских дронов попали две установки первичной переработки нефти. Также были повреждены отдельные установки вторичной переработки и другое производственное оборудование.

В результате атаки украинских беспилотников нефтехимический комплекс приостановил работу

Это была не первая атака на предприятие. Еще в сентябре 2025 года дальнобойные дроны СБУ дважды наносили удары по "Газпром нефтехим Салават". А в ночь на 14 июля украинские беспилотники также атаковали завод, после чего на его территории вспыхнул пожар. Местные жители сообщали о серии взрывов, а Росавиация временно ввела ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Уфы.

Таким образом, Салават стал примером не только дальности украинских ударов, но и системной кампании против одного из ключевых объектов российской нефтепереработки.

5. Елабуга – более 1200 км

15 июня 2025 года украинские дроны атаковали город Елабуга в российской республике Татарстан. Там расположен завод по производству ударных беспилотников типа Shahed.

Расстояние от украинской границы до Елабуги по прямой составляет примерно 1200–1250 км.

Завод в Татарстане уже подвергался атаке дронов 2 апреля 2024 года. В апреле 2025 года завод "Алабуга" также стал мишенью беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил ССО за меткость и дальность удара. Глава государства назвал удары по гигантам газоконденсатной промышленности РФ в ЯНАО справедливым ответом на российскую агрессию.

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