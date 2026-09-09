Враг в очередной раз продемонстрировал, чего стоят его "мирные" обещания: в ночь на 8 сентября он совершил очередной акт воздушного террора. Противник атаковал Киевскую и Одесскую области противокорабельными, баллистическими и крылатыми ракетами, а также шахидами. Особый цинизм заключается в том, что "болотный диктатор" три дня назад заявил о готовности не наносить удары по Киеву до полуночи 8 сентября.

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Украинская противовоздушная оборона сработала на отлично: сбила две баллистические ракеты, более 30 крылатых ракет и 142 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов. Однако, к сожалению, вынуждены констатировать, что поступают сообщения о нескольких погибших. Также нелюдям удалось повредить жилые дома, учебное заведение и склады с лекарствами. На фоне активизации "переговорного процесса" всё это выглядит не только как террор, но и как сознательный акт надругательства над самим понятием мира. Однако есть здесь один аспект, который Москва, кажется, не учла.

Какой бы формальной ни была активизация "мирного трека", она вывела украинскую проблематику на первые полосы мировых СМИ. Соответственно, обстрелы столицы Украины оказались в центре особого внимания. Весь мир увидел путинское кощунство, а заодно в очередной раз услышал, в чем именно сейчас нуждается Украина. А нуждается она не в очередных дипломатических манипуляциях и пустых обещаниях, а в ракетах для комплексов Patriot.

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Переговоры о поставках этих средств уже давно ведутся на различных дипломатических уровнях, и сегодня мы видим, что переговорные механизмы заработали в ускоренном режиме.

Уже утром поступила информация: Великобритания выделяет 100 миллионов фунтов стерлингов (116 млн евро) на пакет средств противовоздушной обороны для Украины в преддверии зимы, который включает ракеты Patriot. Кроме того, в дистанционном режиме прошло 36-е заседание в формате "Рамштайн". В ходе подготовки к этому мероприятию представители Украины представили генеральному секретарю НАТО список неотложных потребностей. На первом месте – Patriot.

Еще одно важное событие: Европейская комиссия одобрила заявку Украины на закупку ракет для комплексов Patriot за счет европейских средств. Предыстория такова: в свое время Украина направила запрос в Европейскую комиссию с просьбой выделить 2 млрд евро на закупку ракет для "Патриот". Эти 2 млрд евро – часть крупного европейского кредита для Украины на общую сумму 90 млрд евро. Заявка одобрена. Это означает возможность приобретения сотен единиц противоракетного оружия.

Вот так, шаг за шагом, формируется зимний пакет противоракетных средств. Мы готовимся не к миру, а к сложной зиме и новым вызовам. Наш враг понимает только язык силы, и он будет получать аргументы и различные "месседжи" именно на этом языке. Наша переговорная позиция формируется на поле боя. Эти прописные истины, кажется, понимают и наши европейские партнеры.

Сегодня "недоимперия" бросает вызов всем общечеловеческим ценностям, всей демократической цивилизации. Поэтому противостоять ей – задача всей цивилизации. Фраза "зима близко" звучит для всех европейских стран как призыв к объединению усилий и ресурсов, и это дает основания для определенного оптимизма. Как бы пафосно это ни звучало, наша сила – в единстве. Вместе к Победе. Слава Украине!