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В ГУР сообщили, когда Россия может нанести удар новой баллистикой по западным областям

Михаил Левакин
War
3 минуты
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ГУР предупреждает: в РФ модернизируют баллистическое оружие
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Оружейники страны-агрессора России уже до конца текущего года проведут заключительные испытания нового типа баллистических ракет с дальностью до 800 километров. Причем во время этих баллистических испытаний российские захватчики выберут в качестве целей объекты на западе Украины, считают украинские разведчики.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий. Заявление прозвучало на заседании межпарламентского Совета Украина-НАТО; в заседании приняли участие наши иностранные партнеры из числа государств-членов Альянса.

О чем речь

Заседание межпарламентского Совета Украина-НАТО

Россия усиливает интенсивность ракетно-дроновых ударов по Украине, чтобы спровоцировать социально-экономический кризис. Для этого в Москве стремятся нарастить объемы производства баллистических ракет, а также увеличить дальность этого оружия.

"По нашим оценкам, до конца этого года Россия планирует провести заключительные испытания нового типа баллистических ракет с дальностью до 800 километров", – в частности, сообщил Вадим Скибицкий.

Он не назвал новый тип ракет оккупантов, но уточнил, что во время указанных баллистических испытаний россияне могут пытаться поразить объекты на западе Украины.

Очевидно, речь идет о ракетах "Искандер-М": в России еще в прошлом году заявили о первом пуске такой модернизированной ракеты с дальностью до 800 километров.

"Искандер-М" представляет серьезную угрозу для всех без исключения регионов. Эти ракеты уже сейчас способны преодолевать расстояние до 500 км со скоростью до Маха 6-7 — это примерно 2 000-2 400 м/с. Летают они по баллистической траектории с возможностью маневров.

Потери захватчиков

Заседание межпарламентского Совета Украина-НАТО

В августе 2026 года захватчики потеряли в войне в Украине 43 тысячи солдат, а в ряды оккупационной армии набрали лишь 39 тысяч.

Поэтому в генштабе армии государства-агрессора считают, что без усиления мобилизации Россия не сможет достичь своих целей, сообщил генерал-майор.

"От стратегической цели – уничтожения украинской государственности – Россия не отказывается и ведет войну на истощение, несмотря на тяжелые потери. Генеральный штаб армии РФ считает, что интенсификация мер мобилизации – это единственный способ достичь основных целей: полной оккупации украинского Донбасса и обеспечения стратегической инициативы", – сказал представитель ГУР.

По его словам, в 2026 и 2027 годах Кремль намерен мобилизовать в армию около 600 тыс. человек, половину из которых – уже до конца этого года.

Расширение агрессии

Заседание межпарламентского Совета Украина-НАТО

Агрессивные планы Кремля включают блокаду Черного моря, попытки втянуть Беларусь в войну против Украины, а также новые гибридные операции против НАТО.

"Мы считаем достаточно вероятным, что Беларусь продолжит оказывать поддержку российским гибридным мерам, предоставляя свою территорию для оказания давления на границе с государствами НАТО и повышения интенсивности информационно-психологических операций", – отметил разведчик.

Как сообщал OBOZ.UA, специалисты по планированию обороны, сотрудничающие с НАТО, опасаются, что в случае начала конфликта с Россией Европа пока не сможет выдержать длительную войну на изнурение из-за недостаточной готовности населения к войне. Это обсуждалось на конференции, посвященной будущему европейской военной координации, которая состоялась на этой неделе.

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