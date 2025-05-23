Тревоги игнорировать нельзя: за сколько минут баллистическая ракета 'Искандер-М' может долететь до разных городов Украины

Россия не прекращает атаковать Украину ракетами и все чаще прибегает к использованию баллистики. Причина такого выбора заключается в том, что баллистические ракеты из-за скорости и угла подлета сложно увидеть невооруженным глазом, установленные на них средства РЭБ могут глушить сигналы систем ПВО, а сбить их куда сложнее, чем другие типы ракет.

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И даже если баллистику заблаговременно обнаружили и объявили воздушную тревогу – у людей остается мало времени, чтобы обезопасить себя: до большинства украинских регионов такие ракеты способны долететь за считанные минуты. Как рассчитывается время, за которое российская баллистическая ракета может достичь цели, а также сколько времени ориентировочно проходит от момента запуска до взрыва в том или ином украинском городе, рассказывает OBOZ.UA

В отчетах Воздушных сил Вооруженных сил Украины по вражеским воздушным атакам обычно фигурируют следующие типы российских ракет:

Искандер-М – баллистическая современная ракета;

Точка-У – баллистические советские ракеты;

Калибр – крылатая ракета морского базирования;

Оникс - крылатая морского и берегового базирования;

Искандер-К – крылатая наземного базирования;

ракеты Х-101 и Х-555 – крылатые воздушного базирования.

В зависимости от места запуска, скорости и типа ракеты, а также координат цели в среднем после объявления воздушной тревоги проходит 10-30 минут. При этом, отмечает военно-политический эксперт Александр Коваленко, например, по Одессе и области Россия часто пытается ударить из временно оккупированного Крыма, применяя для этого ракеты П-800 "Оникс" с береговых комплексов. Учитывая то, что эти ракеты развивают скорость до 3 тыс км/ч, 200 км до Одессы они пролетают за считанные минуты.

По центральным же регионам россияне нередко применяли крылатые ракеты "Калибр" и Х-101. Однако они, хотя и имеют сверхзвуковую скорость, не являются незаметными. И чем дольше они находятся в воздушном пространстве страны, тем больше вероятность, что их зафиксируют и собьют.

Именно поэтому от ракетных ударов РФ чаще всего страдают прифронтовые и приграничные регионы, более отдаленные области нашего государства имеют больше времени на обеспечение безопасности граждан.

Впрочем, в последнее время Россия увеличивает применение для ударов по Украине баллистики, в частности баллистических ракет "Искандер-М", которые серьезно угрожают всем без исключения регионам.

Эти ракеты способны преодолевать расстояние до 500 км со скоростью до Mach 6-7 (примерно 2,000-2,400 м/с). Летят они по баллистической траектории с возможностью маневров.

Исходя из этих характеристик можно примерно рассчитать ориентировочное время, за которое "Искандер-М" может долететь до цели в том или ином уголке Украины. Если принять за среднюю скорость такой ракеты примерно 2 км/с, приплюсовать минуту времени на старт и наведение и учесть расстояние до того или иного украинского города (поскольку пуски РФ осуществляет из разных мест, считать будем расстояние от российско-украинской границы) – можно получить представление об ориентировочном времени подлета "Искандера-М" к выбранному врагом населенному пункту.

Так, до Харькова, расположенного примерно в 100 км от границы, такая ракета будет лететь 1-2 минуты.

До Сум и Чернигова (около 200 км от границы) - 2-3 минуты.

Время, за которое "Искандер-М" способен пролететь расстояние в 300 км до Полтавы или Киева (при условии запуска с севера), составляет примерно 3-4 минуты, до Днепра (400 км) – около 4-5 минут, а до Запорожья или Кропивницкого (ориентировочно 500 км) – примерно 5-6 минут.

Конечно, это все очень приблизительные расчеты. На фактическое время подлета могут влиять конкретный тип ракеты, траектория, скорость в каждом сегменте полета и маневры, которые она совершает.

Доподлинно известно, что "Искандер-М" очень непросто перехватить из-за маневрирования и малой продолжительности полета. А обнаружить запуск этой ракеты и заблаговременно предупредить людей, особенно при коротких расстояниях – сложная задача.

Выявлением угрозы с воздуха в Украине занимаются радиолокационные подразделения Воздушных сил ВСУ: они фиксируют все вражеские воздушные цели как в Украине, так и далеко за ее пределами.

Подразделения имеют специальные радары слежения. Когда на них появляется вражеский летательный объект, направляющийся в сторону Украины, дежурный ВС ВСУ сразу звонит по спецсвязи и передает команду "Воздух". И уже после этого местные власти включают сирену. Однако, поскольку воздушную тревогу включают по факту взлета ракеты, то есть понятно только ее ориентировочное направление – на нем и включают сигнал тревоги по областям. Определить точное место прилета очень сложно.

Вот почему призывы не пренебрегать предупредительными сигналами, а после общей тревоги сразу спуститься в укрытие – действительно могут спасти жизнь.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько времени проходит от момента, когда "Шахед" начинает пикировать, до попадания. Оно зависит от условий использования: конкретного маневра, скорости, угла пикирования и расстояния до цели.

Кроме того, на скорость и точность дронов могут влиять внешние факторы, такие как погода, электронные контрмеры или работа противовоздушной обороны.

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