Шансов убежать не будет? Сколько времени проходит от момента, когда "Шахед" начинает пикировать, до попадания
Несмотря на разговоры о прекращении огня и все мирные инициативы партнеров Украины, Россия продолжает массированные обстрелы Украины. В атаках по населенным пунктам враг активно применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые производят и модернизируют как в Иране, так и в РФ.
В частности, ночью и утром 22 мая россияне запустили баллистическую ракету "Искандер" и 128 БПЛА (типа Shahed и имитаторов), силы ПВО обезвредили 112 вражеских дронов. Разрушительные атаки агрессора доказывают, что украинцам не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги, а следует быстро направиться в укрытие. Сколько проходит времени от момента пикирования "Шахеда" до прилета, читайте в материале OBOZ.UA.
Какое время от начала пикирования "Шахеда" до попадания
Shahed-136 – ракетный беспилотный летательный аппарат, который имеет достаточно высокую скорость и способен пикировать с большой высоты.
"Шахед" обычно использует именно пикирующий маневр для точной атаки на цель.
Для расчета времени от пикирования до попадания следует учитывать несколько аспектов:
–скорость "Шахеда": в среднем этот дрон-камикадзе может достигать скорости около 180-200 км/ч (примерно 50-55 м/с).
– высотное начало пикирования: "Шахеды" могут запускаться с достаточно большой высоты,в зависимости от модели и конкретного сценария. Обычно они пикируют с высоты от нескольких сотен до нескольких тысяч метров.
– время до попадания: если, например, "Шахед" пикирует с высоты 1000 метров и его вертикальная скорость в пикировании составляет около 100 м/с, то время до попадания можно рассчитать по формуле деления высоты на скорость:
1000 м : 100 м/с = 10 секунд
Следовательно, с момента пикирования "Шахеда" с высоты 1000 м прилет может произойти примерно за десять секунд.
В реальных условиях время может быть немного больше или меньше, в зависимости от условий использования: конкретного маневра, скорости, угла пикирования и расстояния до цели.
Кроме того, на скорость и точность дронов могут влиять внешние факторы, такие как погода, электронные контрмеры или работа противовоздушной обороны.
В общем, если "Шахед" начинает пикировать с высоты около 1000 метров, до попадания может пройти около 10-15 секунд. Точное время зависит от ряда факторов.
Ранее в Воздушных силах ВСУ рассказывали, что "Шахеды" могут летать над Украиной около 24 часов. Для этого россияне уменьшают их боевую часть.
Как писал OBOZ.UA, на днях в Defense Express сообщили, что страна-агрессор начал устанавливать на "Шахеды" новые комбинированные 90-килограммовые боевые части вместо 50-килограммовых. Их производят как в РФ, так и в Иране. Российская боевая часть имеет комбинированное кумулятивное, осколочное, фугасное и зажигательное действия, иранская же не имеет зажигательных элементов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!