В "Шахеды" начали устанавливать боевую часть, увеличенную с 50 кг до 90 кг: что это значит

Российские оккупанты начали устанавливать в "Шахеды" новые комбинированные 90-килограммовые боевые части, которые производят в РФ и Иране. Российская имеет комбинированное кумулятивное, осколочное, фугасное и зажигательное действие, иранская отличается тем, что не имеет зажигательных элементов.

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Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на источники. По данным издания, на дальнобойные БПЛА типа Shahed-136 начали устанавливать два новых вида боевых частей комбинированного типа, одна из которых производится в России, а вторая - в Иране.

Обе имеют увеличенный вес со стандартных 50 кг до 90 кг.

Российская боевая часть имеет индекс КОФЗБЧ (кумулятивно-осколочно-фугасная-воспламеняющаяся).

Взрывчатое вещество оставили без изменений - ТГФ-35П2 (тротил и флегматизированный гексоген), как и в 50-килограммовых ОФЗБЧ-50, которое не имело кумулятивного эффекта.

Зажигательный эффект достигается использованием порошковой смеси гидридов металлов, которые дают высокую температуру горения до 3500 градусов.

Иранская боевая часть также весит 90 килограммов и имеет кумулятивное, осколочное и фугасное действие. В ней нет зажигательных элементов.

Взрывчатое вещество - типа ОЛА (октаген и алюминий) с промежуточным детонатором в виде шашек гексогена.

В целом страна-агрессор уже не раз обновляла боевые части для своих дальнобойных БПЛА.

В частности, в 2024 году РФ начала применять 50-килограммовую комбинированную боевую часть с термобарическим и осколочным эффектом ТББЧ-50.

Это та самая боевая часть с готовыми поражающими элементами в виде 9-миллиметровых металлических шариков, которыми обложен корпус заряда.

В то же время, отмечают в Defense Express, использование боевых частей из Ирана в очередной раз указывает на очень активное сотрудничество россиян с этой страной по производству "Шахедов", которое продолжается несмотря на российское производство этих БПЛА на предприятиях "Алабуга" в Татарстане и "Купол" в Ижевске.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле диктатор Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Им предусмотрено, что Москва и Тегеран будут официально сотрудничать, в частности, в сферах инфраструктуры и обороны.

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