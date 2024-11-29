'Шахеды' могут летать над Украиной 24 часа: Евлаш рассказал о тактике России и объяснил, для чего запускают 'пустышки'

Российские оккупационные войска, кроме дронов-камикадзе типа Shahed-136, запускают по Украине и дешевые аналоги, так называемые дроны-пустышки. Их враг использует для истощения украинской системы противовоздушной обороны.

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Кроме того, россияне научились делать так, чтобы "Шахед" мог нарезать круги над Украиной в течение 24 часов. Об этом рассказал начальник отдела по связям с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в интервью Центру противодействия дезинформации.

Для того чтобы беспилотник мог летать над украинскими регионами около суток, нужно увеличить бак для топлива и уменьшить боевую часть. Или наоборот, увеличить количество взрывчатого вещества, но снизить количество топлива, которое он может нести.

"Я лично видел, как он летал более 24 часов. Он кружил над разными заповедниками. На него там долго охотились, но в конце концов все же сбили. Но продолжаться это может довольно долго, где-то 24 часа", – рассказал Евлаш.

По словам спикера ВС, в последнее время враг существенно увеличил количество ударных беспилотников, которые запускает по Украине. Кроме "Шахедов", каждый из которых стоит около 200 тысяч долларов, оккупанты используют более дешевые аналоги – "приманки". Так россияне ищут местонахождение систем украинской ПВО, пытаются истощить ее, создать контролируемый хаос и держать украинцев в состоянии постоянного напряжения и тревожности.

По вражеским дронам активно работают мобильные огневые группы, количество которых периодически увеличивается, а также средства РЭБ.

"Мы делаем то, что можем, и даже на грани возможностей – наши пилоты часто входят в зону поражения вражеской ПВО, чтобы отработать по целям", – добавил Евлаш.

По его словам, для эффективной защиты нужна эшелонированная система ПВО, которая будет включать в себя различные комплексы средней, малой и большой дальности, в частности Gepard, Skynex, IRIS-T SLM, NASAMS, Patriot, SAMP/T и т.д., а также авиация.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным западных СМИ, украинские военные с помощью РЭБ подменяют координаты в "Шахедах" и перенаправляют их обратно в Россию и Беларусь. ВСУ отвлекают БПЛА от своей цели посредством системы подделки спутниковых координат.

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