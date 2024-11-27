ВСУ с помощью РЭБ подменяют координаты в "Шахедах" и перенаправляют их обратно в РФ и Беларусь – Le Monde

Войска Российской Федерации стремятся истощить ресурсы ПВО Украины ударами дешевых беспилотников, но Силы обороны противодействуют "Шахедам" не только кинетическими средствами (истребители, вертолеты, мобильные зенитные батареи, зенитные ракетные комплексы и т.д.), но и с помощью радиоэлектронных помех. Именно поэтому часть дронов-камикадзе улетает в Беларусь или обратно в РФ.

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Об этом заявило Le Monde. По данным издания, украинские воины отвлекают вражеские беспилотники от своих целей с помощью системы подделки спутниковых координат, которая используется военной техникой для наведения в воздушном пространстве.

Благодаря спуфингу "Шахеды" ориентируются не на настоящие координаты, а на поддельные – и поэтому не могут атаковать заданные оккупантами цели.

Напомним: в начале ноября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что у некоторых украинцев во время воздушных тревог может сбиваться время на мобильных телефонах.

Пресс-служба объясняла, что это связано с работой наших военных, которые противодействуют обстрелам, используя средства РЭБ и замену координат спутниковой навигации GPS.

Как писал OBOZ.UA:

– Вечером 25-го – ночью и утром 26 ноября государство-агрессор запустило рекордное количество – 188 ударных БПЛА "Шахед" и беспилотников неустановленного типа из российских городов Орел, Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск.

– Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия до сих пор обходит санкции и использует в каждом своем дроне-камикадзе 85 зарубежных компонентов.

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