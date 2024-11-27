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ВСУ с помощью РЭБ подменяют координаты в "Шахедах" и перенаправляют их обратно в РФ и Беларусь – Le Monde

Дарья Дурова
War
1 минута
2,5 т.
Шахеды

Войска Российской Федерации стремятся истощить ресурсы ПВО Украины ударами дешевых беспилотников, но Силы обороны противодействуют "Шахедам" не только кинетическими средствами (истребители, вертолеты, мобильные зенитные батареи, зенитные ракетные комплексы и т.д.), но и с помощью радиоэлектронных помех. Именно поэтому часть дронов-камикадзе улетает в Беларусь или обратно в РФ.

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Об этом заявило Le Monde. По данным издания, украинские воины отвлекают вражеские беспилотники от своих целей с помощью системы подделки спутниковых координат, которая используется военной техникой для наведения в воздушном пространстве.

Благодаря спуфингу "Шахеды" ориентируются не на настоящие координаты, а на поддельные – и поэтому не могут атаковать заданные оккупантами цели.

Напомним: в начале ноября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что у некоторых украинцев во время воздушных тревог может сбиваться время на мобильных телефонах.

Пресс-служба объясняла, что это связано с работой наших военных, которые противодействуют обстрелам, используя средства РЭБ и замену координат спутниковой навигации GPS.

Как писал OBOZ.UA:

– Вечером 25-го – ночью и утром 26 ноября государство-агрессор запустило рекордное количество – 188 ударных БПЛА "Шахед" и беспилотников неустановленного типа из российских городов Орел, Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск.

– Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия до сих пор обходит санкции и использует в каждом своем дроне-камикадзе 85 зарубежных компонентов.

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