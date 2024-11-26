Россия атаковала Украину рекордным количеством дронов и четырьмя 'Искандерами': сбито 76 БПЛА

Силы обороны Украины в течение ночи и утра 26 ноября отражали очередную массированную воздушную атаку РФ, во время которой сбили 76 ударных дронов. Еще сотня беспилотников локационно потеряны под действием средств радиоэлектронной борьбы или улетели в Беларусь.

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К сожалению, есть попадания, ведь враг также задействовал для ударов баллистические ракеты. Противовоздушная оборона работала в 17 областях, о результатах уничтожения целей рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Атака продолжалась с 19:30 понедельника, 25 ноября. За это время оккупанты запустили по Украине четыре баллистических ракеты "Искандер-М" из Воронежской и Курской областей РФ. Кроме этого, выпустили рекордное количество – 188 ударных БПЛА Shahed и беспилотников неустановленного типа из городов Орел, Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск в РФ.

К отражению этого нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 09:00 вторника защитники неба сбили 76 вражеских дронов в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ривненской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

Кроме этого, 95 БПЛА локационно потеряны, вероятно, из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, а пять беспилотников улетели в сторону Беларуси.

"К сожалению, есть попадания в объекты критической инфраструктуры, также из-за массированной атаки БПЛА в нескольких регионах повреждены частные и многоквартирные здания. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших", – сообщили в Воздушных силах.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 ноября Силы обороны сбили над 14 регионами 71 российский ударный дрон и еще столько же были локационно потеряны. В общем враг применил тогда 145 беспилотников.

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