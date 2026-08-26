"Мечтала стать продюсером, любила детей": в Кривом Роге простились с 18-летней девушкой, которую Россия убила в ТЦ. Фото и видео

В результате ракетного удара войск РФ по крупнейшему ТРЦ Кривого Рога погибла юная жительница города Екатерина Ускова. Менее чем через месяц девушке предстояло отпраздновать свой 19-й день рождения, но вместо этого 25 августа её похоронили в родном городе.

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В тот страшный день девушка пришла в Fly Kids, где работала, и домой она больше не вернулась. О невинной жертве российского террора, которая любила детей и мечтала стать продюсером, рассказали местные издания "Свої. Кривий Ріг" и "Перший міський. Кривий Ріг".

Что известно

25 августа в Кривом Роге простились с Екатериной Усковой, убитой россиянами во время ракетного удара по ТРЦ "Солнечная галерея".

Девушке было всего 18 лет.

"Менее чем через месяц,15 сентября, она должна была отпраздновать свой 19-й день рождения – загадывать желания, строить планы и мечтать о будущем. Но вражеский удар по "Солнечной галерее" навсегда оборвал её жизнь", – сообщает "Перший міський. Кривий Ріг".

Главные истории дня

Журналисты рассказали, что Екатерина некоторое время работала на аттракционе виртуальной реальности в Fly Kids.

"21 августа она пришла на прежнее место работы за расчётом и вещами, но так и не вернулась домой. Екатерина мечтала стать продюсером, играла на электрогитаре, любила работу и детей", – сообщает "Свої. Кривий Ріг".

Также Екатерина писала собственные песни.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 августа Россия дважды атаковала крупнейший ТРЦ Кривого Рога.

Тогда погибли 16 человек, ещё 130, в том числе десятки детей, получили ранения различной степени тяжести.

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