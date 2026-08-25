Вчера, ко Дню Независимости, мы получили подарки от наших литовских друзей, и среди них – очередные пикапы.

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Для нашего батальона пикапы и НРК – это основное техническое средство передвижения, причём пикапы обеспечивают перевозку около 70% всего снабжения.

Однако в связи с постоянным расширением так называемой "килзоны" и непрерывным совершенствованием противником способов и средств воздействия на нашу логистику с каждым днем все труднее и труднее осуществлять снабжение с помощью одних только пикапов и НРК.

Сегодня, из-за активности ВПВ противника, логистические "хабы" батальонов всё дальше и дальше отдвигаются от передовой, а логистические маршруты батальонов составляют десятки километров. И это расстояние имеет устойчивую тенденцию к увеличению.

Это ещё больше напрягает наши ресурсы и возможности. Помимо того, что с увеличением расстояния увеличивается и время на логистическую миссию, моторесурс, усталость экипажей автомобилей, время нахождения автомобилей в максимально уязвимом положении для ФПВ. Увеличение расстояния сокращает количество выездов за промежуток времени, и если полгода назад, находясь на тех же позициях, мы совершали за сутки определенное количество логистических выездов, то сегодня, когда расстояние увеличилось, мы выполняем другое (меньшее) количество миссий.

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Кроме того, следует отметить, что противник, по крайней мере в нашей зоне обороны, активно применяет дистанционное минирование логистических путей на достаточно значительную глубину, что также является важным фактором для нас.

Да, врагу по-прежнему трудно доставлять далеко в наш тыл обычные противопехотные мины (они пытаются сбрасывать их с "Молний" или других, более крупных дронов), и поэтому враг массово использует сбрасывание противопехотных мин. Они легкие, их можно принести много, и они превращают любую дорогу в минное поле.

Любое известное вражеское взрывное устройство, сброшенное на дорогу, для пикапа, который является для нас единственным и, пока что, безальтернативным средством логистики (НРК – важный элемент, но все еще не основной по ряду объективных причин, о которых не в этом посте), является смертельным. Оторванное колесо, разрушенная ходовая часть, повреждённое днище – и машина становится неподвижной мишенью.

Поэтому командиры вынуждены тратить много времени и сил на разминирование дорог. Приходится привлекать собственных операторов БПЛА, отрывая их от выполнения непосредственных боевых задач на "нуле", просто чтобы расчистить дорогу для подвоза самого необходимого.

Но даже после нескольких часов разминирования время от времени происходят подрывы автомобилей. Обычно после такого пикап, если не загорелся, становится непригодным к эксплуатации и часто, из-за рисков, не эвакуируется. Наилучшим сценарием в таких случаях является: отсутствие пострадавших среди личного состава, снятие с автомобиля дефицитного РЭБ и перенос имущества из пикапа к ближайшим кустам/деревьям.

Каждый командир батальона, понимая основные логистические проблемы в своей зоне ответственности, делает всё от него зависящее, чтобы преодолеть негативные факторы, влияющие на логистику, с помощью волонтёров и, реже, – государства или собственной изобретательности подразделения.

Приварить сетки, натянуть самодельные "мангалы", бросить на крышу РЭБ, противоминные грейдеры, приваренные спереди машины для борьбы с мелкими противопехотными минами – всt это стандартное фронтовое творчество. Но все это половинчатое решение. От кумулятива не спрячешься, а вот осколочные боеприпасы, которыми обильно обстреливают логистику, для пикапа – настоящая беда. Металл пробивается насквозь, и личный состав получает ранения.

Провизия, боекомплект, оборудование – всt это ежедневно перевозится на пикапах, потому что другого транспорта в батальоне просто нет. За одну неудачную поездку (уничтожение автомобиля) можно потерять экипаж и имущество на миллионы гривен. Если подсчитать совокупные убытки от сожжённых и взорванных пикапов и уничтоженного на них имущества в долгосрочной перспективе, то на эти средства уже давно можно было бы обеспечить батальон необходимым количеством легкобронированных автомобилей типа "Козак", "HMMWV" и т.д.

И вот здесь я хотел бы перейти к главному вопросу, который давно назрел и требует решения на государственном уровне. Для обеспечения устойчивой логистики в существующем формате (формат, в котором НРК все еще не стало основным средством) легкобронированные автомобили, которые, как правило, значительно лучше выдерживают поражение противопехотной миной или ФПВ, могли бы значительно усилить пехотные подразделения, в частности, мотопехотные батальоны, где по штату нет тяжелой бронированной техники, но должны быть легкобронированные автомобили, однако в реальности их нет в достаточном количестве.

Этим сообщением хотел бы привлечь внимание к этому вопросу со стороны нового руководства, Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины. Легкобронированный транспорт – это не роскошь, а рабочий инструмент логистики. В условиях тотального господства FPV-дронов количество защищенных автомобилей необходимо увеличивать именно для обеспечения тыла и подвоза, а не только в качестве боевых машин. И главное, такие автомобили обеспечат совершенно иной уровень выживаемости людей.

Сейчас начинается осень, идет процесс бюджетного планирования. Я призываю лиц, ответственных за этот вопрос, обязательно пересмотреть обеспечение пехотных подразделений и заложить в бюджет закупку бронированного логистического транспорта. Это вопрос выживания наших людей.

А пока... Спасибо нашим литовским друзьям за очередные пикапы.

Сейчас мы их немного "подгоним", приведем в порядок с учетом наших реалий, и уже через несколько дней они отправятся на позиции для выполнения боевых выездов.