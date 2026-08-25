Силы обороны опровергли заявление противника о захвате Новоконстантиновки в Сумской области. Карта

Российские военные заявили о якобы захвате Новоконстантиновки (прежнее название — Первого Мая) в Сумской области, однако эта информация не соответствует действительности. Населённый пункт остаётся под контролем Сил обороны Украины, а бои на этом направлении продолжаются.

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Об этом сообщил в Facebook Центр коммуникаций группировки войск "Курск". Там призвали ориентироваться на официальные сообщения Генерального штаба ВСУ, а не на заявления российской пропаганды.

Россия регулярно заявляет о несуществующих успехах

В Силах обороны отметили, что заявления российского командования о захвате населенных пунктов являются его стандартной практикой. По словам украинских военных, таким образом оккупанты приписывают себе результаты, которых на местности нет, в частности для внутренней пропаганды и отчетности перед руководством.

В группировке войск "Курск" подчеркнули, что ситуация на этом направлении остается под контролем, а украинские подразделения продолжают выполнять боевые задачи.

Главные истории дня

Напомним, 30 июля 2026 года Силы обороны опровергли заявление Минобороны РФ о якобы захвате Новой Сечи в Сумской области. Украинские военные подчеркнули, что населенный пункт полностью контролируется Силами обороны, а российские сообщения о его "захвате" являются очередной дезинформацией.

Как писал OBOZ.UA, 12 августа 2026 года российские пропагандистские ресурсы распространили заявление Минобороны РФ о якобы захвате села Щербаковка в Харьковской области. Однако выяснилось, что такого населенного пункта в Украине по состоянию на 2026 год уже не существует — его сняли с учета еще в 1997 году.

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